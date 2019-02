La segunda vida de los 'smartphones'

Los últimos modelos de las grandes marcas como Apple, Samsung, Huawei o Sony, entre otras, suelen tener precios inaccesibles para muchos bolsillos, en otros casos, los usuarios renuncian a gastar lo que consideran un precio elevado para un producto tecnológico que se deteriora rápidamente. Suelen ser personas atraídas por las ventajas de los buenos productos pero que no se identifican con los 'fanáticos' de lo último. Aquí entran en juego los productos reacondicionados que Forall Phones define como: dispositivos que los propietarios devolvieron porque hubo una falla o simplemente porque decidieron que no los querían. Otros, habrán sido utilizados y luego vendidos de vuelta al concesionario por el propietario, tal vez como base para un modelo más nuevo.

Una reciente encuesta de la distribuidora The Phone House, que ha añadido una notable oferta de productos reacondicionados, pone de manifiesto la buena marcha de este tipo de productos así como que los principales demandantes son en un 66% hombres de entre 41 y 45 años por un lado y entre 12 y 24 años por otro. La media de gasto oscila entre los 163 y 220 euros. Mientras tanto, el sector femenino, aunque minoritario, gasta una media de 15 euros más, en ambos segmentos de edad.

Se trata pues de una actividad creciente que ya ofrece a los usuarios la seguridad de adquirir un producto en óptimas condiciones, con garantía, y a un precio que en ocasiones esta por debajo, en un 40%, del precio inicial.

NUEVOS NEGOCIOS

Es bien conocida también la sección de refurbished (restaurados) de Apple que otras firmas han imitado. Y en esa coyuntura proliferan nuevas propuestas como la startup Forall Phones, compañía de origen portugués dedicada a la venta iPhones seminuevos y reacondicionados, que acaba de abrir su primera tienda en Madrid. Se trata de un espacio de 200 metros cuadrados, el primero en nuestro país, dedicado a la venta de iPhones reacondicionados y enfocado a la economía circular. Esta compañía inició actividades, con una tienda on line, en 2016, hoy cuenta con 6 tiendas físicas y opera en 17 territorios europeos en los que vende por internet. El 15% de sus ventas se realiza en España, por eso prevé nuevas aperturas físicas antes de que acabe 2019.

PRECIOS AJUSTADOS

La startup ofrece una interesante política de descuentos: un 25% en los servicios de reparaciones y un 50% en la segunda compra de accesorios. El objetivo, según declaraciones José Costa Rodrigues, su fundador y CEO, es democratizar la telefonía móvil de alta gama ofertando iPhones con descuentos de hasta el 40% y aportando su granito de arena para conseguir un planeta más sostenible, ya que la mayor utilidad de sus servicios es otorgar una segunda vida y promover la economía circular facilitando el reciclaje y la reutilización de materiales.

El producto reacondicionado gana cada vez más adeptos debido a tres razones principales: al remanente tecnológico cada vez más grande de productos Apple, el precio asequible al que puede obtenerse y la preocupación ambiental. Es un producto garantizado, 100% funcional, y que permite un ahorro sustancial.

LA OFERTA

La oferta de Forall Phones está compuesta por dispositivos móviles, en este caso iPhones reacondicionados, económicos. Se trata de equipos que funcionan perfectamente y para garantizarlo cada aparato es revisado de forma exhaustiva por un equipo de técnicos de la firma. Su misión es comprobar que los terminales son 100% funcionales analizando puntos clave como batería, pantalla, botón display, sistema operativo y conexión wifi, entre otros.

ENFOQUE EMPRESARIAL

La nueva startup trabaja a nivel internacional con una comunidad de embajadores compuesta en la actualidad por unos 300 estudiantes repartidos por Europa, que son los encargados de informar y acompañar en la tarea de cambiar el paradigma actual del consumo de la tecnología. Actualmente, según Christophe Dias, gerente para España de la firma son un pilar fundamental ya que la compañía les ofrece la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en varios departamentos y proyectos que compaginan con sus estudios, dándoles las herramientas y habilidades necesarias como transición a su entrada en el mercado laboral.

Entre los embajadores destacados está Álex Márquez, deportista que se ha convertido en la imagen oficial en nuestro país.

PREVISIONES

Costa Rodrígues ha señalado que 2019 va a ser un año clave para nosotros ya que significa que ampliamos nuestro negocio a la vez que abrimos una opción más económica y acercamos teléfonos móviles de alta gama a cualquier público que quiera hacerse con un iPhone. Nuestra meta es ofrecer una experiencia positiva a nivel global; no sólo se adquiere un terminal en perfectas condiciones sino que se aprovecha su vida útil y se contribuye a mejorar las condiciones climatológicas de nuestro planeta.

Las previsiones de Forall Phones, que disparó sus datos de facturación a 4,2 millones de euros desde que se lanzase al mercado, quiere abrir una docena más de tiendas distribuidas, entre otras provincias, en Barcelona, Sevilla, Bilbao y Salamanca y facturar entre ocho y diez millones de euros en el país.

ANÁLISIS DE PRODUCTO

Forall Phone entrega el producto cuidadosamente empaquetado en una embalaje propio, con la factura y los datos de la garantía así como la información necesaria para la utilización de aparato de manera eficiente.

El producto, según las observaciones realizadas, llega sin defectos y una vez puesto en marcha responde funcionalmente como si fuese nuevo tanto en la batería, (excelente autonomía) como la visibilidad de la pantalla, la rapidez del procesador (muy bien optimizado) y los altavoces (buena sonoridad), todos estos parámetros están dentro de la norma y no presentan problemas.

De cara a orientar al consumidor, la compañía ha establecido categorías que informan al cliente sobre las expectativas y estado del smartphone adquirido, y justifican el precio de venta. En un mismo modelo, un aparato de categoria A+, tendrá un precio superior a uno A, B o C. Smartphones A+ están en excelente estado (como nuevos), aparatos de categoría A están en muy buen estado, equipos de categoría B tienen ligeras señales de uso. Finalmente, los aparatos en buen estado pero con señales de uso, que no son visibles con la funda, son clasificados con la categoría C.

Finalmente apuntar que todos los smartphones tienen garantía de un año a partir del momento de la compra.