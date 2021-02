Sanidad notifica 79.686 casos y 762 fallecidos por covid-19 en España durante el fin de semana

La tercera ola se está frenando en España. Los indicadores que señalan hacia dónde va la pandemia de covid-19 sugieren que, al menos por el momento, los contagios se están frenando. "Vamos por buen camino, pero estamos muy lejos de los objetivos de incidencia que marcamos al principio", ha recalcado este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, tras recordar que, a pesar de todo, seguimos bajo un umbral de riesgo extremadamente alto. "No podemos confundir una evolución aceptable con una situación aceptable", ha destacado el epidemiólogo.

Él último del boletín del Ministerio de Sanidad señala que desde el viernes hasta ahora la incidencia acumulada ha bajado al menos 25 puntos, hasta quedarse en los actuales 865 casos por cada 100.000 habitantes. La cifra supone una mejora, sí. Pero sigue estando lejos de los 50 casos por cada 100.000 habitantes que, en su día, se planteó como un indicador de que la pandemia está bajo control. En las últimas dos semanas se han detectado alrededor de 407.091 pacientes infectados por coronavirus en España.

Más allá de estos atisbos de mejora, el balance del sistema sanitario ofrece un panorama mucho más preocupante. En estos momentos, el covid ocupa el 24% de las camas hospitalarias y hasta un 45% de las camas de cuidados intensivos. En total, en estos momentos los hospitales españoles atienden a 32.023 pacientes infectados por coronavirus. Las ucis asisten a 4.894 pacientes, de los cuales al menos 2.485 han desarrollado una forma grave de la enfermedad en las últimas 24 horas.

"Estas cifras no son compatibles con el funcionamiento de los hospitales", ha argumentado Simón, recordando que algunas de las comunidades más afectadas ya se han visto obligadas a reprogramar su actividad sanitaria no esencial. "Me gustaría agradecer a la población el esfuerzo que se ha hecho para detener la epidemia. La epidemia está empezando a descender pero necesitamos que descienda muy rápido para evitar que los hospitales sufran un colapso", ha añadido el especialista durante la rueda de prensa celebrada este lunes.

El futuro de la campaña de vacunación

Mientras, la campaña de vacunación contra el covid-19 en España avanza con lentitud. El cuello de botella en la llegada de las dosis dificulta avanzar al ritmo deseado. "España tiene capacidad de administrar muchas más dosis de las que está recibiendo", ha destacado Simón en referencia a la lenta llegada de las inmunizaciones. El último informe sobre vacunación estima que 1.474.189 personas han recibido una dosis de la vacuna y 251.866 más han recibido la pauta completa.

Esta semana está previsto que se reúna el comité de expertos encargado de diseñar el futuro del plan de vacunación contra el covid-19 en España. Sobre la mesa está, entre otros, decidir quiénes serán los siguientes grupos prioritarios en el proceso de inmunización. Y a quién se asignarán las primeras vacunas de AstraZeneca y Oxford, ahora que por fin han logrado su autorización ante la Agencia Europea del Medicamento.