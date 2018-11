Sin brazos y una pierna a causa de un latigazo de 15.000 voltios

Antonio Llama Santiago maneja el móvil con la nariz. Se agacha hacia la mesa y con la punta busca una información en internet. Tiene 27 años y reside con sus padres en la localidad de Osuna (Sevilla). Este electricista nunca olvidará el 14 diciembre del 2017. Una descarga de 15.000 voltios estuvo a punto de segarle la vida después de que su jefe le enviara al lugar y el encargado le ordenara subir a una torre de alta tensión para hacer un empalme.

Se quedó sin los dos brazos y sin una pierna. El pie de la otra extremidad lo tiene también destrozado. «No me molesta recordarlo porque noto que estoy vivo. Eso sí, he tenido que aprender a vivir de nuevo», asegura. Un juzgado de Montilla está investigando si se produjo una negligencia por parte de la empresa. En estos momentos, está a la espera del acta de la inspección de trabajo. «No me gustan los hospitales», asegura el muchacho, a pesar de que estuvo varios días en la UCI, otros tantos en un centro sanitario y muchos más en una fundación donde le enseñaron a desenvolverse con las prótesis.

SUPERVISIÓN // Creía que su encargado había supervisado que la torre no estuviera electrificada (era una línea que sustituía a otra vieja), pero no fue así. Por eso, cuando tocó el cable, un latigazo le recorrió por todo el cuerpo. «Me quedé colgado del arnés y perdí el conocimiento. Cuando lo recuperé, grité que me bajaran, pero el encargado me dijo que no podía porque estaba solo. Finalmente, me cogió y me bajó», dice.

Tras pasar 26 días en la UCI, 15 en la una planta de hospital y 249 en Madrid, en el Hospital Universitario Jiménez Díaz, para ponerle las prótesis y hacer rehabilitación, Antonio se ha mentalizado que este dolor lo tendrá «toda la vida» y que debe aprender a convivir con él. «Me gustaría que tuviera una vida en condiciones y lo más normal posible», agrega la madre. «Con 15.000 voltios de electricidad se puede iluminar un pueblo, por lo que doy gracias una y otra vez por estar vivo», asegura el joven.