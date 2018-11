Siri, Alexa, Cortana... Piden acabar con las voces femeninas en los asistentes virtuales

"Alexa, hazme la compra. Siri, quiero cenar sushi. Aura, ponme el fútbol. Irene, quiero cambiar el billete". ¿Por qué todas las voces de los asistentes virtuales son femeninas en España? ¿Por qué no terminar con ello?

Así se lo ha propuesto la agencia de publicidad Tangoº, que junto a la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad y la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) ha tratado de concienciar sobre este asunto pegando carteles por Madrid y promoviendo el hashtag #VocesEnIgualdad en las redes sociales.

En los carteles, se cuela el mensaje: "Los asistentes virtuales a los que les decimos que nos compren esto o aquello tienen voz femenina. A veces, los estereotipos de género están tan cerca que cuesta oírlos".

Además de tratar de concienciar a los usuarios de la tecnología, han lanzado peticiones directas a Renfe y Correos. El servicio de mensajería ha tomado nota y ya ha anunciado la llegada de Alberto.

Siri (Apple), Cortana (Android), Alexa (Amazon), Aura (Movistar), Samsung (Byxby), Irene (Renfe) y Sara (Correos) son las protagonistas de nuestra vida virtual. Voces femeninas que, según denuncian los impulsores de esta campaña, se basan en estudios que consideran que la voz de las mujeres es percibida más servicial, mientras las masculinas son asociadas a la autoridad.

"Se perpetúan los estereotipos de género y dificultan el cambio social. Pretendemos combatir la desigualdad que se basa en que "los hombres mandan y las mujeres obedecen".

En las redes sociales, especialmente en Twitter, decenas de usuarios se han movilizado para este cambio.

Me encanta la campaña #VocesEnIgualdad porque nos hace reflexionar sobre aspectos que pasan desapercibidos. Todas las voces de asistentes virtuales tienen nombres o voces femenidos. By the way, en mi caso, #siri lo he configurado con voz de chico 👦 pic.twitter.com/omOeXyNtGQ