Estos son los seguros más frikis del mundo

Este sábado 25 de mayo se celebra una de las citas más curiosas del calendario: el Día del Orgullo Friki. El término hace alusión no solo a aquellas personas pintorescas y/o que practican desmesuradamente una afición, sino que define todo aquello raro, extravagante o excéntrico. Sí, porque ¿cuáles han sido los seguros más friquis de la historia?, ¿y las cosas más friquis que se han asegurado?

Por si mueres de risa o te enamoras

Otro caso curioso lo protagonizó una compañía cinematográfica, que contrató a la aseguradora Lloyd’s para que la cubriera si un espectador moría de risa viendo alguna de sus películas. Pero si hablamos de seguros frikis en el mundo del cine, no podemos dejar de mencionar el de otra productora, que contrató uno que le cubriera en caso de que la actriz principal de su película se casara o enamorase durante el rodaje. Lo hizo por valor de un millón de dólares.

Contra bolazos de golf y partidos perdidos

El golf es un deporte que no puede practicarse a no ser que se esté federado. Gran parte de la cuota que se paga a la federación corresponde al seguro que tiene contratada la misma y que cubre, principalmente, la responsabilidad civil; los daños a terceros. Y es que la bola de golf puede acabar impactando no solo contra objetos materiales, sino también contra personas, causando numerosos daños.

Y no es el único seguro curioso relacionado con el mundo deportivo. Hubo un aficionado inglés que contrató uno por si su equipo de fútbol perdía. Lo hizo en 2006 y con el objetivo de controlar el posible trauma psicológico que sufriría si su equipo sufría una derrota de forma prematura. Aunque efectivamente perdió en cuartos de final, la aseguradora estimó que no se daban las condiciones requeridas en el contrato y no pudo cobrar el millón y medio de libras de indemnización estipulado.

Para hombres de pelo en pecho

Tom Jones también cuenta con otra curiosa póliza. El cantante aseguró el pelo de su pecho -si perdía más del 85% de forma irrecuperable- por hasta 3,4 millones de euros. No obstante, no es el único famoso que tiene asegurada una parte de su cuerpo. Y no, no estamos hablando del trasero de JLo que, a pesar de los rumores, carece de póliza propia; sino de las piernas de Taylor Swift -valoradas en 30 millones de euros-, y la sonrisa de Julia Roberts -asegurada en 20 millones-, según confirma el comparador de seguros Acierto.com.

A pesar de lo llamativo de estos contratos, estas partes de su cuerpo son asegurables porque perderlas supone un riesgo: se encuentran directamente relacionadas con su fuente de ingresos. De hecho, es bastante probable que si resultaran dañadas estos famosos no pudiesen mantener su nivel de vida actual. Y un seguro trata de evitar precisamente esta situación.

Por novia/o a la fuga

Aunque habitualmente los seguros de boda cubren situaciones como la cancelación de la ceremonia por enfermedad, fallecimiento de un familiar, inclemencias meteorológicas, daños en el vestido de la novia o similares, ciertas entidades -como la aseguradora Fireman’s Fund- están empezando a incluir una cobertura por si alguno de los cónyuges cambia de opinión. En concreto se llama cobertura por cambio sentimental e incluye hasta los gastos de terapia del novio que se queda “plantado” ante el altar.

Un seguro para fenómenos paranormales

Algunas aseguradoras de los Estados Unidos como Ultraviolet y St Lawrence incluso ofrecen seguros de vida que incluyen coberturas específicas para daños ocasionados por fenómenos paranormales e incluso abducciones, embarazos de extraterrestres, conflicto interplanetario y hasta enfrentamientos con fantasmas.

Este tipo de seguros empezaron a comercializarse en EEEU durante los años 50, en pleno boom del fenómeno ovni y se han mantenido hasta la actualidad. Tal es su éxito, que hoy una de estas compañías aseguradoras ya tiene 20.000 clientes asegurados con esta póliza y hasta dos de ellos han cobrado sus indemnizaciones. Si hablamos de embarazos "extraños" y dejando a un lado los ocasionados por alienígenas, no podemos dejar de citar a las hermanas escocesas que contrataron uno por si una de ellas se quedaba en estado por obra y gracia del Espíritu Santo.

Para apocalipsis zombies

Encontramos también aseguradoras especializadas en seguros contra apocalipsis zombies, un producto de utilidad cuestionable si tenemos en cuenta que de poco servirían si nos pusiéramos a lo Walking Dead. La compañía Zombiesurance es una de ellas y cuenta con coberturas que contemplan el secuestro por zombies y que cubren en caso de mordeduras leves, periodos de cuarentena, incapacidad total por pérdida de humanidad y transformación en muerto viviente, daños en propiedades, y circunstancias similares.

A pesar de los ejemplos, algunas de estas pólizas son impensables a priori, pues para que un riesgo sea asegurable debe contar con una serie de características. Entre otras, que se puede producir -que sea posible que ocurra-. Aquí entra en juego la frecuencia vs la aleatoriedad. También ha de ser concreto -y cuantificable- e incierto; es decir, que no se sepa si va a suceder o no. El riesgo, asimismo, debe ser fortuito y lícito, o sea, enmarcarse dentro de la legalidad y carecer de voluntad humana.