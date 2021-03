La telenovela Las Bravo se despide hoy en Medi TV

Medi TV despide este sábado a Las Bravo, las cuatro hermanas que han protagonizado la última telenovela emitida por la televisión de Mediterráneo.

Después de 130 episodios cargados de emociones, intriga y romance, la serie mexicana finaliza hoy en su doble horario habitual, a las 9.00 horas para los más madrugadores, y a las 15.00 horas para quienes prefieren ver este tipo de producciones en la sobremesa.

Será la última oportunidad para asistir a las peripecias de los personajes interpretados por Edith González, Carolina Miranda, Carla Carrillo y Paulette Hernández, en una entrega final que cerrará todas las tramas abiertas.

Medi TV también presenta este sábado un nuevo programa de La cuina de les nostres comarques, que arrancará a partir de las 12.30 horas y en el que volverán a centrar la atención las suculentas propuestas salidas de los fogones de La cuina de Juliet.

Ya en horario nocturno, a las 21.30 horas, estreno de Els protagonistes de la setmana a la Panderola, espacio que recoge los mejores momentos de esta última semana en el magacín de Medi TV, con especial atención a las entrevistas más destacadas. Esta semana el trayecto de La Panderola arrancó con el especial dedicado al Día Internacional de la Mujer, y también dedicó buena parte de sus contenidos la no Magdalena de Castelló.

Las celebraciones fundacionales de la capital de la Plana, en el que sería el último fin de semana festivo de no ser por la pandemia del covid-19, también tendrán hoy protagonismo con el programa en directo del equipo de Con un par FM, que desde las 22.00 horas darán su particular visión de las no fiestas un sentido del humor inconfundible, para hacer más llevadera la ausencia de actos.