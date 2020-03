Torra contrae el coronavirus y exige a Madrid un total confinamiento

El anuncio de que ha dado positivo por coronavirus le sirvió al presidente de la Generalitat, Quim Torra, como palanca para redactar su propio plan y exigir al Gobierno central medidas más drásticas contra la pandemia. «El Gobierno está todavía en una sorprendente lógica de negación de la gravedad», se lamentaba ayer un miembro del Govern.

En una declaración institucional desde la Casa de los Canónigos, donde se encuentra aislado, Torra explicó que tras haber presentado «alguno de los síntomas» del covid-19, se hizo el test y este ha dado positivo. El president advirtió de que las personas afectadas en los próximos días serán «muchas más» y volvió a pedir el «autoconfinamiento solidario de todos» y que el Gobierno «autorice de forma inmediata el plan de confinamiento que le hemos hecho llegar y las medidas que hemos ido proponiendo».

Un plan consistente en la prohibición de circular a pie, en vehículo privado, transporte público o privado, colectivo o individual, como mínimo durante los próximos 15 días, salvo los desplazamientos al lugar de trabajo en caso de servicios de seguridad, emergencias, penitenciarios y de justicia juvenil, servicios sociales y residenciales, forenses y fúnebres, de prevención meteorológica, radio y televisión con contenidos informativos de servicio públicos; electricidad y agua potable, carburante y gas, residuos, suministros sanitarios y farmacéuticos y de servicios a la industria química.

apoyos // Las salidas del domicilio se permitirían solo para la compra de alimentos, bebidas y medicamentos de primera necesidad y repostaje de vehículos. El transporte público quedaría reducido al 5% del habitual. ERC mostró pleno apoyo a Torra. «El Estado está en peores cifras que Italia y China. No entendemos por qué no se ha confinado a la población de Madrid. Y no entendemos por qué no se toman medidas contundentes», opinó la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta.