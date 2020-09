Torreblanca adapta la formació ambiental als temps de la covid

L ’arribada del coronavirus a les nostres vides no ha impedit que, de manera gradual, s’haja représ la formació ambiental. I un bon exemple d’això són les sessions que, de manera regular, es desenvolupen a Torreblanca amb el leit motiv de la sostenibilitat.

Les noves aproximacions a la naturalesa arriben en forma de cursos i tallers, que durant l’estiu s’han celebrat amb notable èxit per a donar a conéixer als veïns i turistes de la localitat de la Plana Alta paratges tan singulars com el del Prat de Cabanes-Torreblanca, així com la seua flora i fauna. Aquestes jornades divulgatives han tingut especial èxit entre els més xicotets, que han aprés a identificar els animals i les plantes d’aquest entorn privilegiat.

Però la formació no ha acabat i, durant els mesos de setembre, octubre i novembre, la Fundació Global Nature ha convocat a través del Cefire, dos cursos per a professors de tots els nivells, la temàtica general dels quals és l’hort escolar. Un d’ells està finançat pel projecte de Horts de Biodiversitat d’Ecoembes . Amb una duració de 30 hores cadascun, es duen a terme tres sessions presencials dins de l’Espai Natura de Torreblanca i s’encarrega d’impartir-ho la Fundació Global Nature i Hortus Minimus.

En aquests cursos aprendran com posar en marxa un hort escolar des de zero i a mantindre els que ja estan en funcionament des de cursos anteriors. Es treballaran temes bàsics com seleccionar la millor ubicació, preparar el substrat o sembrar, fins uns altres més complexos com l’extracció de llavors i la gestió de plagues utilitzant tècniques respectuoses amb l’entorn. L’objectiu és facilitar als centres educatius l’ús d’una eina que permet l’aprenentatge a l’aire lliure i propícia un entorn segur.

A més, es realitzaran tres voluntariats on line . No poder convocar als voluntaris no serà raó perquè no realitzen pràctiques útils per als ecosistemes. Finançats a través de Naturgy es convoquen tres tallers: un d’ocells, un altre de ratapinyades i un altre d’hotels d’insectes per a horts.

Els assistents rebran els kits de muntatge en els seus domicilis i, després de participar en les sessions de formació i muntar les diferents caixes, les enviaran de tornada per a col·locar-les en terrenys forestals pertanyents a la Fundació Global Nature a Torreblanca, on es realitzaran seguiment de les espècies que els ocupen.

Durant aquestes sessions es formaran al voltant de 150 persones, per a seguir col·laborant en la conservació del medi natural.