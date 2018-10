La tortilla de patatas de una australiana revoluciona Twitter

Con cebolla o sin cebolla, la tortilla de patatas es una de las recetas tradicionales más populares de nuestro país. Si bien para cada español, la mejor es la de su madre o abuela, o la suya propia, toda tortilla de patatas que se precie lleva huevos, patatas, cebolla (opcional), sal y aceite. Nada más y nada menos.

Pero hay quien innova y convierte al tradicional plato de la gastronomía española en algo más semejante a una pizza. Es el caso de una mujer australiana, codirectora de una consultoría de redes sociales, comunicación y gestión de medios con sede en Brisbane, que quiso probar las delicias de nuestra gastronomía y se atrevió no solo a hacerla, sino también a publicar la receta en sus redes sociales.

Para esta mujer la tortilla de patatas tiene que llevar: 10 huevos, 2 patatas, una cebolla, un chorizo, dos tomates y un puñado de aceitunas. "Una tortilla española bestial para un buen brunch/almuerzo", escribía junto a la fotografía del invento.

10 eggs. 2 potatoes. An onion. A chorizo. 2 tomatoes. A handful of olives.

A beast of a Spanish omelette for brunch/lunch pic.twitter.com/ByNTT7LHXA — Scheherazade (@Omshadiddle) 20 de octubre de 2018

La publicación rápidamente se llenó de incredulidad e indignación por parte de los usuarios, muchos de ellos españoles amantes de la tortilla española. "Hoy es el día en que concebollistas y sincebollistas se unen para enfrentarse a un enemigo común".

OMG. That is not a Spanish omelette. Please, try this recipe next time. https://t.co/f63E0INyDl — ilse Bioloka (@ilseCeroUno01) 20 de octubre de 2018

Señalando lo esperpéntico de la tortilla de la mujer australiana, hay quien bromeaba con ella. "A la izquierda totilla de patatas española. A la derecha, una playa española".