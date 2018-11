Tráfico quiere quitar 6 puntos del carnet por usar el móvil al volante

Si algo preocupa al director general de Tráfico, Pere Navarro, es el uso del Whatsapp al volante y el exceso de velocidad en las carreteras convencionales, unas infracciones a las que quiere castigar más, con la retirada de hasta 6 puntos en el primer caso y de 2 puntos si se supera en 20 km/hora el límite en el segundo.

Estas son algunas de las medidas que, según resalta Navarro, quiere poner en marcha Tráfico ante las «luces rojas» que llevan ya cuatro años encendidas en las cifras de la siniestralidad y que han dibujado una curva ascendente tras años de descensos consecutivos y notables. Navarro se ha encontrado en su segunda etapa en la DGT con una situación que le llevó a exclamar: «Dios mio, ¿qué ha pasado?». Y «como no podemos perder tiempo, porque no hay tiempo que perder», Navarro tiene sobre la mesa ya medidas «concretas, posibles, útiles y realizables», consciente de que ante lo que resta de legislatura, tiene que hacer en un año lo que se haría en cuatro.

LÍMITE ÚNICO // Seguramente, Tráfico recurrirá a la figura del real decreto para modificar el reglamento de circulación y unificar en los 90 km/h el límite máximo de velocidad en las carreteras convencionales, tengan o no tengan arcén de 1,5 metros. Así, nos asimilaremos a los países de nuestro entorno que, según recuerda Navarro, tienen un único límite para todas de ese tipo.

«Tenemos un problema con la velocidad», por lo que la propuesta de la DGT pasa también por quitar puntos cuando se haya superado en 20 km/h ese límite en las convencionales. Hasta ahora, solo acarrea multa de 100 euros, pero no se detraen puntos. Solo se restan cuando se supera en 30 km/h y más. Si la propuesta sale adelante, cuando el radar capte al conductor a 111 km/h ya se le sancionará con 2 puntos, y así hasta 6 a medida que aumente esa diferencia de velocidad.

Además, «algo habrá que hacer» porque el uso del móvil al volante y, sobre todo el Whatsapp, ya es la primera causa de los accidentes tras el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas. Navarro ya sabe qué hacer: aumentar la pérdida de puntos por esta infracción. En el proyecto se pasa de los 2 actuales a 6, aunque tampoco disgustaría a la DGT que se quedara en 4.

Respecto a peatones, ciclistas y motociclistas, Navarro recuerda que estos tres colectivos suman el 46% de los muertos de tráfico. Crear en las jefaturas provinciales unidades de vulnerables es otra de las prioridades.

Tráfico propone subir de 3 a 4 el número de puntos que se pierden por no llevar el cinturón de seguridad, el casco o las sillitas --sistemas de retención infantil--. «Después de 12 años --enfatiza Navarro--, el que no se pone el cinturón es porque no le da la gana. Y lo mismo pasa con el casco».

Navarro intentará buscar complicidades para poner en marcha todas estas medidas: «nuestro compromiso es intentarlo».