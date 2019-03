Trashtag Challenge, el nuevo reto viral que está logrando limpiar la basura de las playas

Los retos virales de Internet son, en la mayoría de las ocasiones, puro entretenimiento con el que pasar un rato divertido. Salvo en ocasiones especiales, cuando tienen un objetivo solidario, normalmente se limitan a sumarse a una acción de moda con la que llenar espacio en nuestras redes sociales y comentar con amigos y familiares.

Sin embargo, el último reto ha enamorado a muchas personas en la Red por el objetivo que plantea detrás. Se trata de #trashtag, un término que combina la palabra 'basura' en inglés junto a la de hashtag, la forma habitual de etiquetar en estas plataformas.

La tendencia, o el 'challenge' como se suele decir, consiste en limpiar la playa en la que te ubicas. Hay quien ya ha encontrado su reto favorito, al menos con sentido.

Por fin un reto de redes sociales que tiene sentido #trashtag

Elige un lugar con basura, límpialo y comparte el antes y el después...



...barrunto que no va a ser tendencia pic.twitter.com/YTcmNBXsR6 — Pepo Jiménez (@kurioso) 10 de marzo de 2019

Se trata de un reto medioambiental que conjuga la diversión propia de lo que compartimos a través del móvil con un acto necesario para el entorno.

Una tuitera recuerda que este concepto ya existe desde hace años en Rusia, denominado 'Chistoman', en el que se visten de esta guisa:

Russia had a #trashtag movement for years, they call it "Chistoman" (Clean Man). Participants often dress up as the movement's mascot, a green-masked man with sunglasses. via /r/pics https://t.co/qjPJ5k5ONF pic.twitter.com/KktANMU0Vu — Mrs. Robot (@jesssarmyy1) 11 de marzo de 2019

En definitiva, un movimiento que comienza a crecer como la espuma en las costas de todo el planeta, desde Malasia hasta España. Y muchos lo celebran.