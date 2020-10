Tres detenidos por agredir a dos policías que les pillaron de botellón y sin mascarilla

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a tres personas por agredir brutalmente a dos agentes, que les pillaron haciendo botellón sin mascarillas en una calle del centro de la capital, ha informado a Europa Press una portavoz del Cuerpo Local.

Los hechos tuvieron lugar minutos después de la medianoche de este domingo en una calle Duque de Alma con calle San Millán, en el distrito Centro. Una patrulla de paisano de la Policía Municipal vio a tres jóvenes, de 24 y 25 años, bebiendo en la calle y sin mascarilla. Por ello, les solicitaron la identificación.

Pero los jóvenes les respondieron con una actitud insolente. Uno de ellos les gritó: "No nos vengáis a tocar los cojones, dejadnos en paz, que no os pensamos hacer caso". Y les insultó de esta forma: "Sois unos payasos, no nos pensamos identificar".

Otro, el más agresivo, les amenazó asegurando que su madre era jueza del Tribunal Supremo: "Os vais a cagar, sois unos pringados, ¿quién os creéis que sois vosotros para pedir el DNI al hijo de una jueza famosa?. No sabéis con quien os estáis metiendo, se os va a caer el pelo". El tercero indicó que era un aplaudido youtuber y que tenía el poder de "quitarles el trabajo" a los agentes.

Cuando los funcionarios llamaron a su compañeros, estas personas empezaron a golpearles violentamente con puñetazos y patadas en todo el cuerpo. Los refuerzos policiales llegaron rápidamente al lugar y arrestaron a tres personas, acusados de lesiones, atentado y desobediencia a la autoridad, además de ser denunciados por no llevar mascarilla e ingerir alcohol en la calle. Uno de los arrestados se autolesionó camino de comisaría.

Los agentes municipales actuantes fueron atendidos por sanitarios. Uno de ellos tenía lesiones en el labio, en el dedo meñique de la mano derecha, en la tibia de la pierna derecha y en zona lumbar. Otro recibió patadas por todo el cuerpo, incluida la cara. Le rompieron los pantalones y la mascarilla, le golpearon las piernas y recibió arañazos y puñetazos en el cuello y la espalda.