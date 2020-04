Un tribunal permite a Texas restringir el derecho al aborto

Un tribunal de apelación de Estados Unidos ha aceptado este martes el recurso del estado de Texas para limitar el derecho al aborto en el marco de la crisis por el coronavirus, al considerarlo como intervenciones "no urgentes".

Tres jueces del 5 Circuito de Apelaciones de EEUU, con sede en Nueva Orleans, han aceptado por dos votos a uno el recurso contra la orden de un juez federal que impidió que el estado limitara el aborto a partir de una orden que posponía todas las llamadas "cirugías no urgentes" para centrar esfuerzos en combatir el covid-19.

La medida aprobada por el gobernador Greg Abbott supone el aplazamiento de "todas las cirugías y procedimientos que no sean inmediatamente necesarios por motivos médicos". Y equiparaba la interrupción del embarazo a "procedimientos de rutina dermatológicos, oftalmológicos y odontológicos, así como a la mayoría de procedimientos programados que no sean necesarios de forma inmediata por criterio médico como las cirugías ortopédicas o cualquier tipo de aborto que no sea necesario para preservar la vida o la salud de la madre", informa la CNN.

La orden imponía multas de hasta 1.000 dólares o 180 días de cárcel para quienes no la acataran. Los republicanos han hecho de la lucha contra el aborto una de sus cruzadas particulares.