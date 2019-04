Un 'Trono de Hierro' con más de mil pretzels

La fiebre de Juego de tronos, cuya temporada final está a punto de estrenarse -el próximo 14 de abril-, ha llegado hasta el mundo de la gastronomía. La chef experta en estilismo gastronómico Michelle Gatton y el artista Sam Kaplan han creado un réplica del Trono de Hierro -donde quizá acaben sentándose Daenerys Targaryen o Jon Nieve- mucho más apetecible.

La revista especilizada en pornfood Delish ha convocado a estos dos artistas para crear una réplica del asiento más deseado de la temporada 8 de la serie insignia de HBO con más de un millar de deliciosos y crujientes pretzels.

Esta versión gourmet está elaborada con 14 tipos diferentes de este tradicional bollo de origen alemán.

Para fabricarlo, primero se montó una estructura con un material resistente y después se fueron colocando los pretzels uno a uno, desde las patas hasta los picos de las espadas que forman el respaldo del trono.

Doce horas de trabajo resumidas en este vídeo publicado por la mencionada revista:

This 4-Foot Iron Throne Is Made Of More Than 1,000 Pretzels pic.twitter.com/IWi9K0S64x