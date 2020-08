Último adiós al profesor José Sanmartín Esplugues

Ayer se celebró el sepelio del profesor y filósofo José Sanmartín Esplugues en el Tanatorio Municipal de València, al que asistieron amigos, colegas, autoridades y antiguos alumnos de la Comunitat Valenciana.

Sanmartín ante todo fue profesor reconocido y estimado por sus discípulos (yo fui uno de ellos en la Universidad de Valencia), investigador, autor de numerosos libros, organizador de congresos y sesiones científicas de ámbito internacional, presidente de sociedades como The Society for Philosophy and Tecnology , director de revistas de amplio espectro, pionero en los estudios de CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad), investigador en el prestigioso Instituto Max Planck contactando con personalidades como Eibbl-Eibesbelfdt (con quien tuve el honor de conversar guiado de la mano del profesor Sanmartín).

Sus libros son un referente obligado en los estudios sobre ciencia, tecnología, biología y sociología de la agresividad hasta llegar a su última etapa del personalismo fílmico junto a Peris-Cancio

Sus libros son de absoluta referencia y su vida personal un ejemplo de profesionalidad y buen hacer. Descanse en paz el profesor y, sobre todo, entrañable amigo, cuya obra y vida perdurará siempre. H

Henri Bouché