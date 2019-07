La UME se querella por el bulo del sándwich de chorizo

La Unidad Militar de Emergencias (UME) decidió ayer iniciar acciones legales contra el exteniente Luis Gonzalo Segura por los insultos contra el jefe de este cuerpo del Ejército ante su actuación en el reciente incendio de la Ribera d’Ebre, en Tarragona.

En su cuenta de Twitter, el exmilitar, entre otros comentarios, acusaba al jefe de la UME, Miguel Alcañiz, de «corrupto, golfo, negligente o todo junto» por, supuestamente, «gastar 640.000 euros en raciones adaptadas para la UME y dar de comer sándwiches de chorizo a sus militares mientras estos se juegan la vida apagando incendios y además les descuenta ocho euros».

Sin embargo, la polémica fotografía no era del todo cierta, ya que no fue tomada en el fuego de Tarragona, sino en el de Gavilanes (Ávila), y el sándwich fue lo que desayunaron los militares el pasado sábado, no su comida.