Un único acertante de la Bonoloto en Castelló obtiene casi 600.000 euros

El único premio de primera categoría (seis aciertos) de la Bonoloto de ayer tocó en Castelló y el boleto afortunado, validado en administración de loterías nº11, sita en la calle Mayor 81, obtendrá un total de 581.087,83 euros. Un hecho que provocará que el único acertante no olvidé en su vida la combinación ganadora, compuesta por los números 3, 8, 21, 27, 31 y 45, con el 38 de complementario y el 5 de reintegro, aunque estos dos últimos números no influyan para nada en el suculento premio obtenido.

Hasta aquí, todo normal. Pero lo curioso es que el único acertante no fue el primero en enterarse de que había sido el agraciado y tuvo que ser la administradora del despacho, Alicia Vázquez, quien se lo comunicó a última hora de ayer. «Se ha enterado por mí, ya que el boleto lo tengo yo. Es un cliente habitual que cuando viene me pide que le haga una apuesta automática de Bonoloto para todos los días (una diferente para cada uno de los seis sorteos que hay a la semana). Yo lo hago, se lo guardo y el cuando puede lo recoge», señaló, lo que demuestra la plena confianza que hay entre ambos.

También indicó como se enteró ella: «Cuando he sabido que habíamos validado el boleto en la administración, he pensado ‘a ver si es el de... (no quiso hacer referencia al nombre)’. Lo he comprobado y así ha sido».

Sobre el afortunado tampoco quiso incidir más y solo señaló: «Es de Castelló y estoy muy contenta de que le haya tocado a él, porque como es un cliente habitual y lo conozco, me consta que le hace falta y este buen pellizco que se lleva le vendrá muy bien». «Cuando he podido comprobar que la combinación ganadora era la suya he sentido una gran alegría y ahora espero que pueda disfrutarlo al máximo», admitió anoche la administradora.