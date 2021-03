Unilever elimina la palabra "normal" de sus productos de belleza

Unilever, una de las principales multinacionales de productos de higiene y cuidado personal, retirará la palabra "normal" de sus productos de belleza, además de abandonar la práctica de retocar la forma del cuerpo y el color de la piel de las modelos de sus anuncios. De este modo, antes de marzo del 2022 más de un centenar de marcas de la empresa sustituirán esa palabra, utilizada para describir el tipo de piel o la textura del cabello, por otros términos como "canas" para los champús o "reponer la humedad" para las cremas para la piel.

Estos gestos forman parte del esfuerzo de la empresa para ser más inclusiva y corregir campañas publicitarias anteriores que recibieron críticas negativas por la imagen que daban de la mujer. Unilever pretende así crear una estrategia de "belleza positiva" basada en "defender una nueva era de belleza inclusiva, equitativa y sostenible".

What is Positive Beauty?



It’s brands that not only do less harm, but also do more good for people and the planet.



That’s why we’re saying #YesToPositiveBeauty, and our beauty brands are removing the word normal from ads and packs all over the world.https://t.co/mmHwMSFx8q pic.twitter.com/64g1mdufmQ