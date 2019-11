Una universidad londinense cancela una charla de Emery por insultos en redes sociales

La universidad londinense Campus of Football Business ha cancelado una charla prevista para este viernes en la que iba a intervenir el español Unai Emery, entrenador del Arsenal, debido a los insultos que ha recibido a través de las redes sociales.

La charla iba a tratar sobre el rol de entrenador en el fútbol y cómo lidiar con los prejuicios. Sin embargo, los comentarios desfavorables para el entrenador han obligado a la UFCB a cancelar el evento y a pedir disculpas a los alumnos.

Confirmed: @UCFB has cancelled Unai Emery’s scheduled event due to a number of online hateful comments aimed at the head coach [@DanielBarratt23] pic.twitter.com/KmdUg0CIa1