Valeria Quer denuncia agresiones de su expareja en redes sociales y luego se arrepiente

Valeria Quer ha publicado en su cuenta de Instagram una serie de fotografías y vídeos dónde muestra heridas en su cuerpo provocadas presuntamente por su exnovio, según la joven, para horas más tarde borrarlas alegando que "no voy a denunciar, una parte de mí no me deja hacerlo".

La joven ha acusado a su expareja en redes sociales de haberla "maltratado psicológicamente y físicamente". Además, ha querido advertir a mujeres que estén pasando por esa situación que "no sigan con esa persona que acaba amenazando con suicidarse si le dejas".

"NO USA PRECAUCIÓN EN BUSCA DEL VIH"

La hermana de Diana Quer, la joven asesinada por 'El Chicle', ha difundido a través de su cuenta imágenes muy gráficas de las lesiones en la mano y en la espalda. "No me preguntéis a mí qué me ha pasado en el brazo, pregúntenselo a mi ex", ha escrito Valeria Quer.

Tras graves acusaciones como "no seáis la 'suggarmami' de nadie y menos de un inútil sin oficio ni beneficio que solo sabe usar la nariz para meterse polvos, también los que echa y no usa precaución en busca del VIH", escrito en su perfil de Instagram, ha decidido eliminarlo.