Veda de gatos negros en Halloween

Aunque los gatos negros son los menos adoptados por las supersticiones que les han acompañado desde tiempos inmemoriales, muchos refugios y protectoras de animales extreman las precauciones en octubre. Y es que algunos desaprensivos solo quieren a estos mininos en estas fechas para realizar sacrificios rituales con motivo de Halloween y el Día de Todos los Santos. Los mensajes de alerta circulan por las redes sociales. «En estas fechas estamos muy atentos, porque no es una leyenda urbana. Estos rituales existen y desaconsejamos dar gatos en adopción ahora», explica Esther Cantos, voluntaria de una protectora de animales. «También aconsejamos a los propietarios de gatos negros --continúa Cantos-- que vayan con mucho cuidado, sobre todo si viven en pueblos y suelen dejarles sueltos. Alguien podrían llevárselo con malas intenciones».

El resto del año también están vigilantes porque lamentablemente, explica, «el maltrato animal sucede cada mes» y no solo cuando Halloween está a la vuelta de la esquina. «En Jardinet dels Gats hacemos un auténtico tercer grado. Aquí pedimos incluso protecciones en caso de vivir en balcones o terrazas para que no se caigan», añade Cantos.

En esa misma línea, Yolanda Van Amesfoort, explica que el protocolo de adopción de su entidad es muy exigente. «A veces somos un poco bordes con los adoptantes si vemos algo raro en la manera de hablar o comportarse y no entregamos al animal. Prefiero perder un buen adoptante potencial que dar en adopción con el temor de que le pase algo», cuenta. «Y sí, si me vinieran ahora buscando un gato negro --continúa-- les haría esperar».

Los gatos negros eran animales sagrados en el Antiguo Egipto, Durante la Edad Media, sin embargo, estos felinos --también los completamente blancos-- jugaron un papel clave en todo tipo de rituales y sacrificios.

Hace años que los refugios y protectoras toman medidas para evitar encontrarse cadáveres de gatos el 1 de noviembre por la mañana. El mes de octubre es conocido como el mes de las brujas, y el 31 por la noche se sacrifican de manera aberrante animales, no solo gatos negros. También perros, gallinas y ovejas, normalmente cuando tienen meses de vida y son vírgenes, según denuncian algunas páginas webs de animalistas.

Sacrificios

Van Amesfoort, que lleva 20 años trabajando con colonias de gatos, también educando en el respeto a estos animales y fomentando adopciones responsables, confirma la existencia de estos sacrificios animales aunque cada vez sean más residuales. «Se escuchan muchas cosas cuando se acerca Halloween que seguramente son ciertas, aunque tengo que decir que personalmente no las he detectado ni las he visto», explica.