Vídeo Curiosity capturó dos eclipses solares en Marte

Desde que el rover Curiosity llegó a Marte en el 2012 nos ha mostrado al planeta rojo como nunca antes se había visto. Y hace pocos días, tras siete años en soledad y recorriendo la superficie marciana, el robot nos vuelve regalar nuevas y espectaculares imágenes de los eclipses solares causados por Fobos y Deimos, las dos lunas de Marte.

La NASA explicó que los filtros solares de la cámara de mástil del Curiosity le permiten mirar directamente al sol.

Durante las últimas semanas, Curiosity ha estado haciendo un buen uso de ellas enviando de vuelta algunas imágenes espectaculares de los eclipses solares, explicaron.

Phobos, que tiene un ancho de 16 millas (26 kilómetros) de ancho, fue fotografiado el 26 de marzo de 2019 y Deimos, que tiene un ancho de 10 millas (16 kilómetros) de ancho, fue fotografiado el 17 de marzo de 2019.

Phobos no cubre completamente el Sol, por lo que sería considerado un eclipse anular. Debido a que Deimos es tan pequeño en comparación con el disco del Sol, los científicos dirían que está transitando el Sol.

Además de capturar cada cruce de la luna frente al Sol, una de las cámaras de navegación de Curiosity (Navcams) observó la sombra de Phobos el 25 de marzo de 2019. A medida que la sombra de la luna pasaba sobre el rover durante el atardecer, oscureció momentáneamente la luz.

This dip in post-sunset light was caused by Phobos. The Martian moon was rising as the sun set, casting an elongated shadow. Dust in the atmosphere acted like a screen, across which the shadow was projected. https://t.co/pzPVOPdLZ9 pic.twitter.com/De5aFokdOk