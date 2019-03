La violencia machista mata a 13 mujeres en lo que va de año

En lo que va de año, 11 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en España. Y otras dos han muerto a manos de sus exparejas. La cifra total (13, a la que se añaden los 11 menores que han quedado huérfanos por este motivo) ha disparado las alarmas. A estas mismas alturas del año, en el 2018 se registraron seis víctimas mortales de violencia machista. Y un dato más, de las 13 asesinadas en el 2019 solo una había denunciado previamente a su agresor.

Después de muchos años de experiencia con víctimas, Altamira Gonzalo, de la asociación de mujeres juristas Themis, tiene claro que el actual sistema judicial no sirve para proteger a las mujeres. «No está funcionando. Ellas no confían en el sistema judicial porque el sistema no las cree», explica Gonzalo tras destacar la actitud de «descreimiento y descalificación» que sufren numerosas víctimas de maltrato a manos de los jueces.