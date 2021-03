El virus que mató la austeridad

De la austeridad de la crisis del 2008 al gasto y la deuda de la crisis del coronavirus. Este es uno de los grandes cambios propiciado por la pandemia, que ha creado «una nueva mentalidad económica», según afirma Antón Costas, catedrático de Política Económica. Ertes (casi 900.000 trabajadores), créditos ICO (más de 120.000 millones movilizados), teletrabajo (el porcentaje de trabajadores que lo practicaban pasó de apenas el 5% a superar el 30%) son términos que se han vuelto cotidianos. Y la otra cara de la moneda: el déficit o la deuda han vuelto a ser protagonistas, pero ahora no para atajarlos a corto plazo, sino incluso para estimularlos de cara a la recuperación.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea (CE), que ha flexibilizado los criterios fiscales y prevé mantenerlos así al menos hasta el 2023, antes eran defensores de la austeridad, pero han variado su discurso. Se ha abonado un terreno propicio para experimentar como con el new deal de los años 30 del siglo pasado en EEUU, que da pie a introducir conceptos como la renta básica universal. «Un ejemplo de beneficio del covid es el ingreso mínimo vital en España, que no se habría aprobado de no haber sido por la pandemia», afirma Costas.

El déficit público español sobrepasó el año pasado los 100.000 millones de euros, según las primeras estimaciones; y la deuda pública, los 1,3 billones, el 117,1% del PIB, el nivel más alto de toda la serie histórica. A nivel global, la deuda soberana superó por primera vez el 100% del PIB.

Pocos habrían imaginado apenas un año atrás que gobiernos conservadores como el británico aprobarían subidas de impuestos a las empresas y a las clases acomodadas, que Europa miraría para otro lado con las reglas de deuda y déficit, y las transferencias de renta a hogares y familias pobres en EEUU. Carlos Victoria, investigador de EsadePol, destaca «los esfuerzos hechos por los gobiernos y por las instituciones europeas», sin perder de vista, por ejemplo, que los 750.000 millones de los fondos europeos para la reconstrucción «son a cambio de reformas, con prioridades definidas y un enfoque claro destinado a la transformación de la economía».

Tecnología y cibercrimen

Pero además de esto hay que añadir la aceleración de regulaciones, como, por ejemplo, la presión para ejercer un mayor control sobre las grandes compañías tecnológicas o para proteger a las personas más vulnerables, explica Raimon Ripoll, socio director de Cataluña, Aragón, Baleares y Andorra en Deloitte. Otro de los aspectos que destaca es el alza del cibercrimen y, por tanto, de la inversión para combatirlo, dada la mayor digitalización y la hiperconectividad, que se acelerará con el 5G.

El desplome económico del 2020 fue histórico. La caída del 11% del producto interior bruto (PIB) español fue la mayor de todos las economías avanzadas, dado el peso de los sectores más afectados por la crisis, como el turismo y el comercio físico. El proceso de vacunación abre la puerta a la esperanza este año, con España entre los países con mayor crecimiento, como apunta la OCDE en sus últimas previsiones.

El coronavirus ha obligado a hacer un gran reset, según el fundador y presidente del Foro Económico Mundial de Davos, Klaus Schwab. Además de la aceleración de la digitalización, la menor movilidad, forzada por la pandemia, ha revelado las ventajas de una menor polución y una mayor concienciación por la sostenibilidad. Una multinacional como Epson es un buen ejemplo de ello. La compañía ha adquirido el compromiso de «no solo alcanzar las emisiones cero en sus cadenas de producción en el 2050, sino también de compensar las de otros sectores e industrias», explica Enrique Quingles, vicepresidente para Europa y consejero delegado del grupo Epson.

Y es que «hacer las cosas sostenibles no es más caro, sino más eficiente y, por tanto, más rentable», explica este alto directivo. Epson apostó hace ya diez años por que todos sus productos fueran sostenibles. En esta línea, por ejemplo, facilita la economía circular a través de su tecnología DFT, que consiste «no en reciclar, sino en hacer renacer el papel impreso de forma infinita sin necesidad de utilizar agua».