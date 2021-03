La vuelta a los gimnasios será con mascarilla, ducha individual y hasta las 20.00 horas

El lunes regresan los gimnasios así como todas las instalaciones deportivas de espacios cerrados, pero lo harán con una serie de condiciones que marcarán la actividad de sus usuarios. En primer lugar, por el límite de aforo que será de un 30% como anunciaron el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, durante su comparecencia del jueves.

Sin embargo, ha hecho falta esperar al Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) para saber algunas de sus peculiaridades. Destaca que en todo momento la mascarilla será obligatoria. «Para la realización de actividad deportiva en instalaciones cerradas será obligatorio el uso de mascarilla», señala la normativa detallada por Sanidad. Eso obliga a que no solo en gimnasios sino también en pabellones o centros deportivos sea necesario llevar la mascarilla.

Esta normativa choca con la legislación para actividades al aire libre donde el cubrebocas solo será obligatorio «si no se puede mantener la distancia de seguridad». El motivo es para evitar el contagio por aerosoles en los espacios de interior, una de las formas que se han demostrado clave en la propagación del virus.

También se ha conocido a través del DOGV que las instalaciones deportivas cerradas (espacios interiores) «concluirán su actividad a las 20 horas, no pudiendo permanecer las personas usuarias en su interior fuera del horario permitido». Una limitación que, no obstante, no se encuentra en el caso de las instalaciones deportivas al aire libre.

Dentro de las instalaciones deportivas incluidas en la reapertura están las piscinas, pero no solo aquellas en las que se pueda entrenar, sino también las recreativas de hoteles y urbanizaciones. Eso sí, también es al 30%. En estas se abrirán los vestuarios, pero no las duchas. En este sentido, las duchas sí que se podrán utilizar en gimnasios, pero siempre que sean individuales y no comunitarias.

Pese a que no hubo anuncio al respecto en la comparecencia de prensa, el diario oficial incluye un cambio respecto al entrenamiento de los más pequeños. Así, se amplía de 4 a 10 el máximo de deportistas por grupo en los que podrán entrenar los menores en edad escolar de las etapas educativas de Infatil y Primaria fuera de la jornada escolar, esto es, menores de 12 años. Estas actividades se seguirá realizando en «grupos estables y evitando los contactos con otros grupos de actividad».

Prohibidos los espectáculos

Más allá de las novedades en cuanto al deporte, también se ha oficializado permitir la apertura de los interiores de bares y restaurantes a un 30% de su aforo y a un 100% en las terrazas. En el diario oficial asimismo señala que mientras que las mesas tendrán una distancia de 1,5 metros en el exterior, en el interior deberá ser de al menos dos metros.

En las nuevas medidas, además, se incluye que «no se permiten los espectáculos itinerantes» o de desfile de los cuales se consideran «aquellos eventos en los cuales público y espectáculo se mueven al mismo tiempo», a lo que se añade que «no se celebrarán eventos de ninguna índole que impliquen aglomeración o concentración de personas», medidas que buscan evitar actos multitudinarios en tiempos festivos como fallas o Semana Santa.