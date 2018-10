Whatsapp incluirá publicidad a partir del año que viene

Era algo que sabíamos que pasaría: Whatsapp, el servicio de mensajería más extendido en occidente, incluirá publicidad en los próximos meses. La aplicación del teléfono verde, por la que Facebook pagó 19.000 millones de euros en el 2014, llevaba buscando un modelo de negocio sostenible para garantizar su futuro. Y parece haber dado en la clave, según acaba de revelar Luca Colombo, directivo de Facebook en Italia. En el primer trimestre del 2019, la empresa de Mark Zuckerberg tiene vía libre para hacer lo que más convenga tras la salida de los dos fundadores del servicio chat.

Después de intentar cruzar Facebook con Whatshapp y toparse en Europa con restricciones reglamentarias para garantizar la privacidad de los usuarios, en breve llegarán las inserciones publicitarias, algo de lo que se rumoreaba desde hace tiempo. Los anuncios se incorporarán en los llamados estados, los contenidos efímeros que se estrenaron hace un año y que es la última apuesta fuerte de Whatsapp.

CÓNCLAVE EN CAPRI

"La mensajería instantánea es la nueva frontera para hacer negocios", ha señalado el directivo de la multinacional norteamericana Colombo en un reciente foro de transformación digital que se ha celebrado en Capri (Italia). "Por el momento los anuncios se limitarán a las historias y no a las conversaciones interpersonales entre los usuarios", recoge La Repubblica.

Colombo ha avanzado también el interés por las tecnologías que permitan a las empresas comunicarse con los consumidores de manera automatizada y a gran escala, "sin que ello implique spam o intrusión", y para enviar mensajes que hoy llegan directamente al buzón del correo electrónico.

USUARIOS DE FACEBOOK, WHATSAPP E INSTAGRAM

En la misma conferencia Colombo aportó datos de usuarios de las tres plataformas, como por ejemplo, que Facebook tiene 2.200 millones de usuarios al mes y 300 millones de historias al día, 1.000 millones y 400 millones en Instagram, y 1.500 millones y 450 millones en Whatsapp.

Durante este último año, los cofundadores de Whatsapp han acabado saliendo de la empresa que crearon en el 2009 por discrepancias con Zuckerberg, cuyo afán era monetizar lo antes posible el servicio de chat más importante del mundo. Primero fue Brian Acton el que abandonó la compañía, y más tarde Jan Koum.

Ambos habían prometido que Whatsapp "jamás" tendría publicidad.

Sin embargo, los anuncios ya se habrían probado en una versión de pruebas, según ha mostrado el medio especializado WABetaInfo.

How ads will work on WhatsApp?

After viewing a certain number of statuses, WhatsApp might show an Ad. https://t.co/Ib4RkVCDmh