11 años de prisión por el intento de asesinato de su marido a puñaladas en Castellón

Antonia Rodríguez, la vecina de Castellón que apuñaló el pasado mes de febrero a su marido por la espalda en su casa de la calle Amalio Gimeno, ha sido condenada a once años y tres meses de prisión por intento de asesinato. La agresora, de 63 años, tampoco podrá acercarse a la víctima, de 68, durante los cinco años posteriores y deberá abonar las costas del proceso judicial. No indemnizará, sin embargo, al afectado, pues este renunció a una posible compensación y, de hecho, no se personó ni siquiera como acusación particular, tratando en su declaración en el juicio de restar importancia a lo ocurrido.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia consideran probado que la condenada y su marido tenían una relación «fría» y «distante» desde hacía años y que «apenas hablaban». El pasado 26 de febrero, sin que conste que se hubiera producido discusión alguna entre ellos, la víctima le pidió dinero a su esposa --era la administradora de la economía familiar-- para sus gastos semanales y ella cogió un cuchillo de cocina de 16,5 centímetros y lo atacó por la espalda, asestándole dos puñaladas. El herido trató de defenderse y huyó de la vivienda, logrando llegar hasta el portal del edificio, desde donde, auxiliado por un vecino, se dio aviso a la policía.

Personados en el lugar, la víctima fue trasladada en ambulancia al Hopital General y los agentes tuvieron que emplear una maza para entrar en el piso del matrimonio, donde la ahora condenada se había atrincherado y lesionado, sin abrir a la Policía Nacional. El marido fue operado, sufrió un neumotórax y estuvo ingresado cuatro días.

Los magistrados de la Audiencia evidencian en su sentencia que la acusada «no quiso explicar las circunstancias en las que se produjo la agresión», limitándose a reconocer el apuñalamiento, pero diciendo que no recordaba nada más de ese día.

Respecto al testimonio del hombre, que no había querido declarar durante la instrucción y lo hizo por primera vez durante el juicio, el tribunal destaca que negara conflicto alguno previo al acuchillamiento. El esposo disculpó a su agresora y renunció a indemnización alguna.

Los médicos forenses declararon como peritos en el juicio y aseguraron que es extraño el hecho de que la acusada esté «mejor», «más feliz» y «tranquila» ahora que está entre rejas que antes de su privación de libertad. Ante la sentencia de la Audiencia Provincial puede interponerse ahora recurso en casación.

Los jueces no ven que haya arrebato por malos tratos

Según motiva la sentencia, «no se ha acreditado circunstancia alguna que explicara el pretendido arrebato alegado, ni la concurrencia de otro estado pasional de semejante entidad».

Los jueces inciden en que, aunque la mujer dijo tener miedo a su esposo, «no explicó de forma razonable» por qué. «Los hijos del matrimonio tampoco refirieron una situación de malos tratos con alguna posible relevancia a los efectos que nos ocupan», señala la sentencia, que incide en que solo hablaron de episodios de hace «más de 20 años», consistentes en «empujones», diciendo una de las hijas que nunca vio «golpes». Un hermano suyo sí habló de «alguna bofetada» cuando él era pequeño, pero ello se remontaría a hace casi 40 años. La propia agresora hizo referencia solo a «desprecios» en la vista.