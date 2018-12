Hoy se cumple el primer aniversario del asesinato machista de la vila-realense Andrea Carballo, la joven que fue secuestrada a punta de navaja el 23 de diciembre del 2017 por su expareja, Víctor Llorens, quien posteriormente estrelló el coche en el que ambos viajaban contra una gasolinera de la N-340, en Benicàssim.

El crimen de género, cometido el día después del cumpleaños de Andrea --ayer hubiera celebrado sus 21--, sacudió a la provincia por su crueldad y por la juventud de la víctima y el agresor, que tenía 29 y contaba con una orden de alejamiento. La chica había cortado con él, había decidido denunciarlo y contaba con protección policial, pero nada logró evitar que él la esperara cuando se iba a trabajar, la raptara a escasos metros de su casa y la matara.

La causa judicial se cerró al poco tiempo, dado que el autor del asesinato machista, Víctor Llorens, también murió al colisionar contra el surtidor de la gasolinera. «Él nunca respetó la orden de alejamiento, nos ha provocado, a Andrea la tenía vigilada y ella tenía mucho miedo», explicaba la madre de la fallecida un día después del crimen, entre lágrimas y destrozada tras perder a la joven.

«Para él, Andrea era suya. Él no admitía un no por respuesta, no estaba bien mentalmente y era posesivo y un cobarde», apuntaba tras el asesinato el marido de la madre de Andrea, que llegó a trabajar con Víctor Llorens, asegurando que fue despedido por «discusiones y desequilibrios».

La Asociación Andrea Carballo exige en el primer aniversario de la muerte de la vila-realense que la justicia «avance» para «proteger» a las víctimas de una forma «efectiva». «Hay que trabajar especialmente en el ámbito educativo, desde las aulas, con concienciación en la ESO y Bachillerato», afirma Karmen Risueño, la presidenta de la entidad que lleva el nombre de la joven asesinada.

«Las asustadas ahora mismo son las mujeres, aquellas que caminan deprisa para que no les pase nada o que intentan no ir solas por la calle. Hay que encontrar una solución a eso para que la mujer no tenga que protegerse», asegura la representante de un colectivo que cuenta con unos 50 socios y voluntarios.

El reciente asesinato de la profesora Laura Luelmo, de 26 años, en El Campillo (Huelva) ha causado una total indignación en las calles y las redes sociales por continuos ataques a mujeres. Desde las asociaciones señalan que el terrorismo machista ha matado ya a más mujeres desde 2003 --cuando empezaron a contabilizarse esos datos-- que ETA en toda su historia. Este año en la provincia se han registrado cinco muertes vinculadas a la violencia machista en Castellón, Vinaròs y Borriol. Dos de ellas, hijas del asesino de tan solo dos y seis años.