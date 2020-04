Accidente en la Vall d'Uixó con un motorista de 18 años herido

Un joven de 18 años ha resultado tras protagonizar un accidente en la calle Guzmán el Bueno de la Vall d’Uixó a última hora de esta mañana. Los hechos se han producido sobre las 13.40 horas, según información trasladada por el CICU. Según fuentes policiales, el motorista circulaba por el citado vial cuando un coche que accedía desde la calle Calvari se saltó el ceda el paso que regula la intersección.

El herido ha tratado de esquivar la colisión, pero no ha sido posible, por lo que ha acabado en el suelo con politraumatismo, según detallan los servicios de urgencias, que desplazaron a la zona una unidad del SAMU y una de SVB, que fue la que realizó el traslado.

En la caída, algún objeto se clavó en el gemelo del joven, razón por la cual, aunque en apariciencia no era grave, además de para garantizar que no tenía lesiones de mayor consideración que no fueran evidentes, ha sido trasladado hasta el Hospital de la Plana de Vila-real.