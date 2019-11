Acusado de estafa por subarrendar 50 apartamentos sin pagar el alquiler

La Sección Primera de la Audiencia Provincial juzga este próximo miércoles al acusado de un delito de estafa por presuntamente subarrendar 50 apartamentos sin haber hecho frente al pago del alquiler de los mismos. La causa ha sido instruida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, aunque la vista se celebrará en la Ciudad de la Justicia de Castelló, dadas las características de los hechos juzgados.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el procesado concertó con los representantes legales de dos mercantiles un contrato de arrendamiento de 50 apartamentos en total, con sus respectivos garajes y trasteros, por un periodo de cinco años no renovables. Según el contrato, el acusado abonaría el primer año una renta mensual de 250 euros; durante el segundo, 300; el tercero, 350; el cuarto, 400; y el quinto, 450 euros, por cada apartamento. De igual forma debía pagar durante el mes de junio del año 2012 la cantidad de 10.000 euros en concepto de fianza.

El Ministerio Público sostiene que, siendo conocedor de tales cláusulas contractuales y aparentando solvencia frente a los representantes legales de ambas mercantiles, «de forma deliberada y a sabiendas de que no iba a cumplir su prestación, subarrendó los 50 apartamentos objeto del contrato a terceras personas no identificadas, no abonando a los denunciantes las rentas mensuales, ni los 10.000 euros de fianza, todo ello con evidente ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, ocasionándoles un perjuicio económico de 531.000 euros».

DESTROZOS

Asimismo, el acusado, quien recibió los apartamentos amueblados y en perfecto estado, según el fiscal, «desatendió las normas más elementales de cuidado y atención, e hizo caso omiso a los deberes de control, vigilancia y de velar por el estado de conservación de los apartamentos, portales, bloques, garajes, ascensores y cuartos de ascensores causando a los mismos unos desperfectos valorados pericialmente en la cantidad total de 821.824,48 euros».

Por estos hechos, el Ministerio Público pide para el procesado cinco años de prisión por un delito de estafa y una multa por un delito de daños. En cuanto a la responsabilidad civil, se solicita 531.000 euros por las rentas del arrendameniento impagadas y 821.824,48 euros, por los desperfectos ocasionados, con los correspondientes intereses.