Agente de seguros acusado de un pufo: «No me llevé ni un céntimo»

Un agente de seguros se sentó ayer en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial para enfrentarse a una pena de cuatro años de cárcel por un presunto delito de apropiación indebida. El Ministerio Público sostiene que se quedó con 295.000 euros que cobró de la cartera de clientes y que debía haber entregado a una aseguradora de la que era depositaria. Sin embargo, el procesado negó durante su interrogatorio haberse quedado con ese dinero. «No me he llevado ni un céntimo», dijo a preguntas de la fiscal el responsable de la correduría, que declaró el concurso de acreedores en el 2011.

«Quería negociar e intentar no cerrar. Esperé a que el administrador concursal me diera la orden de pagar a la aseguradora. Ellos decidían y no yo», alegó el hombre. Entre los testigos que declararon en el juicio se encontraba el director de control de la aseguradora, quien apuntó que la correduría actuaba como «intermediario» y que cobraba en nombre de la compañía para, posteriormente, transferir ese dinero --menos una comisión--.

El administrador concursal de la correduría relató que tomó el control de la empresa tras invertir la misma en unas propiedades inmobiliarias que, con la llegada de la crisis, se depreciaron y precipitaron el cierre de la entidad.

La defensa pidió la nulidad del proceso al considerar que la responsable es la empresa y no el acusado, entonces gerente.