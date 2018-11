Almassora pide ayuda contra la delincuencia en Botànic Calduch

El malestar vecinal por las peleas, la okupación de viviendas y los trapicheos de droga en el barrio Botànic Calduch de Almassora no deja de crecer en el municipio. Los residentes sienten que la inseguridad va en aumento en la plaza y las calles adyacentes y piden soluciones para combatir el «incivismo» que denuncian.

También la Policía Local de Almassora ha solicitado a la Guardia Civil de la localidad y a la Subdelegación del Gobierno de Castellón que intervengan con más efectivos en la zona, tras recibir llamadas de vecinos de los alrededores avisando de altercados nocturnos, compraventa de estupefacientes y derrapes de vehículos que se suceden por la noche.

«Estamos en una situación complicada. No podemos llamarles la atención por miedo a las represalias. Muchas veces, nos pasamos toda la noche sin dormir porque están armando escándalo, escuchando música o pegándose en la calle», afirman algunos de los residentes. «Sabemos que muchos han entrado en pisos de forma ilegal, están enganchados a la luz y venden drogas. Nos hemos encontrado jeringuillas por los alrededores y todo eso está contribuyendo a la depreciación del barrio», apuntan en declaraciones a este diario.

Algunos de los denunciantes dicen sentirse «intimidados» por la presencia de clanes y grupos. «Si rompen algo, delinquen o se lían a golpes no me atrevo a decirles nada. Saben dónde vive cada uno y no quiero tener problemas luego o ir intranquilo por la calle», reconocen a este diario.

«Estamos hartos de ver menudeo y consumo de droga. Y, encima, no les podemos recriminar que se la fumen en la puerta de nuestras casas», advierten.

«También se ven escenas violentas que no debería presenciar nadie, pero menos todavía los niños. Yo he llegado a ser testigo de una reyerta en la que había, incluso, barras de hierro», recuerdan algunos de los afectados.

SUCIEDAD / Otros vecinos inciden en la «suciedad» y el «abandono» de la zona y solicitan más presencia policial para disuadir comportamientos incívicos. «Hay grupos que comen, beben y dejan todo lleno de plásticos, restos de comida o botellas. Además de ser muy insalubre, pueden darse casos de plagas de insectos o roedores si los espacios públicos están en esas condiciones», aseguran.

En la zona existe una gran diversidad racial y cultural, con presencia de colectivos latinos, magrebís y españoles, según indican fuentes policiales.

El de Botànic Calduch no es un asunto reciente. El deterioro de la convivencia y la delincuencia es algo que los vecinos vienen trasladando desde hace años al Ayuntamiento. «No se trata de dar la espalda al problema, que sabemos que existe, sino de buscar soluciones que, como se ha demostrado, no pasaban por el derribo del bar de la plaza», puntualizó la alcaldesa Merche Galí antes del verano, en referencia a una medida del anterior equipo de gobierno municipal.