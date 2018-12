Almassora sufre dos ataques de perros peligrosos en 24 horas

Almassora ha sufrido dos graves ataques de perros peligrosos con menos de 24 horas de diferencia. El primero de ellos se produjo en la tarde-noche del lunes, cuando un pitbull escapó de la finca de Les Goles en la que estaba y se coló en la parcela anexa, matando a un total de 67 animales y dejando un escenario dantesco. El can acabó con la vida de pollos, conejos y patos, según ha podido saber este periódico de fuentes policiales.

El vecino afectado se personó en las dependencias de la Policía Local de Almassora sobre las 20.30 horas para dar la alerta y una patrulla se desplazó hasta la casa, comprobando que el perro había cometido una masacre.

Una persona se presentó voluntariamente ante los agentes y dijo ser el responsable del pitbull agresor, aunque no el propietario del mismo. Relató que el dueño es un hombre de origen rumano que se encontraba de viaje en su país natal y que había dejado al animal a su cuidado.

Los efectivos municipales le solicitaron la documentación pertinente y comprobaron que el propietario sí tenía seguro en vigor, pero no licencia para la tenencia de animales peligrosos. Los agentes hicieron un acta por la agresión y ordenaron que el can fuera puesto bajo vigilancia y control veterinario. Asimismo, interpusieron una sanción por la fuga del animal y requirieron al dueño para que reforzara y asegurara el vallado perimetral.

Habían transcurrido unas 14 horas solamente cuando la Policía Local de Almassora recibió otro avsiso por un segundo ataque de un perro de raza peligrosa. Una vecina de la localidad, que responde a las iniciales A.C.R., llamó a los agentes por teléfono sobre las 10.00 horas del martes para alertarlos de que el perro de su pareja sentimental, un dogo argentino, la había mordido en el cuello en el interior de su casa.

SIN PAPELES

Los efectivos se trasladaron hasta el inmueble de la víctima, que presentaba heridas en el pescuezo. Por suerte, no le afectaron a la yugular y las arterias, en cuyo caso el ataque hubiese tenido consecuencias trágicas. Los policías les pidieron, al igual que en el anterior caso, la documentación. Resultó que el dueño del can no tenía ni seguro ni licencia para poseer un dogo argentino. Los investigadores comprobaron, asimismo, que al animal le faltaban varias vacunas.

Tras el mordisco del perro, el dueño y la víctima se trasladaron por sus propios medios al Hospital General de Castellón, donde la herida recibió asistencia. Los agentes locales, tras efectuar las oportunas comprobaciones, realizaron varios partes de denuncia por infringir la ley 4/94 de la Generalitat Valenciana.

Esta misma semana el posible ataque de un perro corpulento y de razas cruzadas a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona ha sido objeto de polémica. El policía mató al animal de un disparo mientras éste le mordía el brazo en la plaza de España. Según informaron fuentes policiales, el propietario del perro --un sintecho-- fue detenido porque, al ver lo sucedido, agredió al agente. Asimismo, la concejala de València Sandra Gómez fue atacada por dos perros peligrosos hace unos días en plena calle.