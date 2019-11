El anillo que venció al fuego logra un sí quiero

Y comieron perdices. Manuel Manuel Mustieles y Melisa Rodríguez vivieron ayer un día mágico. Después de que el coche de este vecino de Onda fuera pasto de las llamas el miércoles por la tarde en plena CV-17 con su anillo de compromiso dentro, la sortija logró vencer al fuego contra todo pronóstico y permaneció intacta para llegar a su destino final: el dedo de su dueña. La joya consiguió ayer un ‘sí’ rotundo que anuncia campanas de boda en la localidad.

Mediterráneo contó en su edición de ayer, a través del testimonio directo de Manuel, el susto vivido cuando su vehículo se vio envuelto en llamas mientras él circulaba por Castelló. Una avería dio origen al fuego y los cuatro neumáticos explotaron. En pocos segundos, el turismo quedó calcinado, pero la cajita con la joya que había en el maletero para pedirle matrimonio a la madre de su hija sobrevivió con éxito al incendio.

Melisa se convirtió ayer, sin saberlo, en protagonista de la jornada al publicarse en este periódico un suceso que se hizo viral y logró más de 50.000 lecturas solo en su versión digital. Televisiones autonómicas y nacionales se interesaron por la curiosa historia.

Su pareja quería sorprenderla con el reportaje publicado, pero el alcance de la noticia fue tal que fueron sus compañeras de trabajo quienes le comunicaron que le pedían la mano a través de Mediterráneo. «Yo sabía que el coche se había quemado, pero esto no me lo podía haber imaginado nunca. Ayer estaba en la fábrica y empezaron a decirme que salía en el periódico. Yo no daba crédito, pensaba que se habrían equivocado. Cuando salí de trabajar, lo primero que hice fue meterme en la página web y ahí estaba yo», explicó ayer la futura novia, todavía con la emoción a flor de piel.



Cúmulo de emociones

«Sentí un cúmulo de sentimientos: emoción, risa, sorpresa... Estaba alucinada. Cuando llegué a casa, mi pareja me esperaba con una edición impresa del periódico y el anillo. Por supuesto, le dije que sí», explicó.

«Estamos muy contentos y emocionados», recalcó ayer Manuel, quien reconoce que tras el incendio, la impotencia y el susto por el fuego han dado paso a la alegría por su boda. «Ahora nos toca pensar en fechas, convites, viaje de novios... Todavía no me lo creo», apuntó ayer Melisa tras recibir la noticia de que pronto se vestirá de blanco.