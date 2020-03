El asesino de Almassora mató a su mujer delante de sus hijos, a los que entregó a su cuñada

El hombre que presuntamente ha asesinado a su pareja de 35 años en Almassora cometió el crimen delante de los dos hijos menores, entregando posteriormente los niños a su cuñada, tía de los pequeños. Los Servicios Sociales ya han iniciado los trámites para que la cuñada pueda quedarse con los menores.

Desde la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana han confirmado que el presunto asesino ha confesado los hechos, mientras que desde el Ayuntamiento de Almassora han explicado que los hechos se han producido en una vivienda del distrito marítimo de Almassora. La Policía Local ha tenido constancia de los hechos después de las 8.00 horas de este viernes, aunque el crimen se habría producido este jueves por la noche.

De confirmarse este caso, se elevaría a 17 el número de víctimas mortales de la violencia machista en lo que va de año y el primero desde la declaración del estado de alarma como consecuencia del crisis del coronavirus, en vigor desde el pasado 14 de marzo.

La alcaldesa de Almassora, Merche Galí, ha condenado el "asesinato machista". La primera edila, que ha decretado tres días de luto, ha trasladado "la repulsa de la corporación municipal ante éste y todos los casos de violencia machista que hacen más duro, todavía si cabe, el confinamiento a las mujeres que viven sometidas por sus parejas".

La Delegación de Gobierno contra la violencia de Género está investigando si la muerte de esta mujer puede ser un caso de violencia machista, según ha confirmado a través de Twitter.

Los menores, con su tía

Galí ha explicado que "los servicios sociales del Ayuntamiento y la Policía Local están trabajando coordinadamente con la Guardia Civil para atender a los dos menores, que se encuentran con su tía".

El Ayuntamiento bajará las banderas a media asta pero no guardará minuto de silencio ni realizará ningún homenaje ante la emergencia sanitaria, según ha informado en un comunicado, aunque no se descarta que desde uno de los balcones del consistorio suene el Réquiem de Mozart. Las campanas de la Iglesia de la Natividad, eso sí, no han sonado este viernes a las 12.00 horas como era habitual, en señal de duelo por la víctima.

El consistorio ha recordado que las víctimas de violencia machista tienen a su disposición el teléfono 900 580 888 durante el periodo excepcional por el coronavirus, además del 016.