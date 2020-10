El atropello mortal a una menor en Benicarló acaba sin pena para el conductor por ir drogado

El Juzgado de lo Penal número 1 de Vinaròs no considera acreditado que el procesado por el atropello mortal a una menor de 17 años en Benicarló condujera bajo los efectos de la cocaína --la sustancia se detectó en un test realizado horas después del accidente--. El magistrado lo condena por homicidio por imprudencia grave y otro de lesiones al circular «a una velocidad excesiva sin respetar el límite de los 50 km/h de la antigua nacional 340, encontrándose en estado de extremo cansancio consecuencia de haber estado de fiesta la noche anterior».

La sentencia, que le impone dos años y medio de prisión al conductor, establece que este se hallaba afectado por la ingesta de la dosis diaria de metadona, dirigida a su deshabituación a las drogas, lo que provocó que entrara en estado de somnolencia y perdiera el control del vehículo, arrollando a la adolescente fallecida y a una amiga --herida grave--, que esperaban al autobús en una parada.

Aunque la Fiscalía y la acusación particular sostenían que el ya condenado --David M.-- conducía bajo los efectos de la cocaína, este hecho se presentaba difícil de probar. Y es que, como publicara entonces este diario, la Policía Local de Benicarló le hizo al procesado las pruebas de alcoholemia tras el atropello --dieron negativo--, pero no así las de drogas --no es obligatorio si no existen indicios--.

No fue hasta varias horas después, cuando la menor falleció en el hospital a causa de las lesiones, cuando una patrulla se desplazó a casa de David M. y le hizo el test. La prueba dio positivo en cocaína, pero la defensa siempre alegó que el conductor había consumido la sustancia después del accidente.

El Juzgado de lo Penal 1 de Vinaròs le retira el carnet de conducir al condenado durante tres años y medio por el delito de homicidio y durante dos años y medio por el de lesiones imprudentes. Además, la Justicia establece una indemnización de 153.000 euros para la joven que resultó herida grave en el atropello --la aseguradora del vehículo ya había consignado la cantidad de 202.500 euros a los padres y hermanos de la menor muerta--.

Durante el juicio, que se celebró la pasada semana, el procesado dijo no recordar nada del accidente. David M. negó haber consumido drogas en los momentos anteriores al accidente, si bien admitió que, desde enero del 2016, seguía un tratamiento de metadona para curar su adicción a la heroína. La joven herida en el atropello testificó brevemente y también comentó a la autoridad judicial que no recordaba nada. Cabe destacar que pasó 248 días en recuperación y que sufre secuelas.

El fallo del juzgado vinarocense no es firme y cabe recurso ante la Audiencia Provincial.