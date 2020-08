Los atropellos a jabalís crecen un 16% pese al confinamiento

Durante los meses de marzo, abril y parte de mayo la provincia estuvo prácticamente parada, marcada por el confinamiento y la restricción de movimientos derivada de la pandemia del coronavirus. A pesar de las semanas de encierro, los accidentes de tráfico con jabalís implicados no solo no han descendido, sino que han aumentado respecto al ejercicio anterior, un hecho que da buena cuenta de la sobrepoblación de esta especie que sufre la provincia. Los siniestros son un 16% más que hace un año, según cifras de la Jefatura Provincial de Tráfico. Durante los primeros seis meses del año se registraron en Castellón 90 choques y dos personas heridas, frente a los 76 accidentes del 2019, cuando no hubo que lamentar víctimas, según la DGT.

Desde la Federación de Caza afirman que los jabalís están este año más cerca de los núcleos urbanos que nunca y que eso es, precisamente, lo que favorece los accidentes de tráfico. «En Almassora, Peñíscola, Benicarló y todo el alrededor del Desert de les Palmes, por ejemplo, hay muchos ejemplares. Durante los meses más duros de la pandemia no ha habido ningún permiso y los ejemplares se han incrementado», dice el máximo responsable de la delegación provincial, Pablo Molina. «En el monte hay jabalís, pero el tráfico es casi inexistente. Los atropellos se concentran en las zonas habitadas, a donde los animales bajan en busca de comida.

Cabe destacar que durante los meses de confinamiento, los animales han campado a sus anchas», explica en declaraciones a este diario.

Actualmente, se están haciendo esperas a diario en la provincia. En Azuébar, por ejemplo, se llevan a cabo tres noches por semana, señala Molina, mientras que las batidas comenzarán a autorizarse el primer domingo del mes de septiembre. «Por suerte, esta primavera ha llovido mucho y en el monte los jabalís tienen ahora balsas y charcas en las que beber. Si hubiera sido un año más seco, la situación sería aún peor», dice.

A finales del pasado mes de junio un motorista de 58 años resultó herido grave al colisionar con un jabalí en Almassora. El accidente tuvo lugar sobre las 6.50 horas en la carretera CV-1840.

Por otro lado, la CV-137, que conecta los términos municipales de Càlig y Sant Jordi, fue escenario de otro accidente de tráfico reciente ocasionado por la presencia de cerdos salvajes en la calzada. Los hechos ocurrieron a las 9.15 horas, en el punto kilométrico 2,551. El incidente se saldó con daños materiales, y sin que fuera necesaria la intervención de efectivos sanitarios. Puntos de la geografía provincial como San Rafael del Río o Borriol también han registrado siniestros de este tipo, sin tener que lamentar heridos.