Un aviso al 112 salva a un vecino de morir de un ataque en Castelló

Nuevo servicio humanitario en Castelló con final feliz. Una llamada al teléfono de emergencias 112 resultó determinante y logró salvar la vida a un vecino de la capital, de 42 años y nacionalidad italiana, que estaba sufriendo un ataque de tipo neurológico, según ha podido saber este periódico de fuentes del caso.

Fue una amiga de la víctima quien dio el aviso inmediato al notar que el hombre, con quien estaba manteniendo una conversación telefónica, comenzaba a decir cosas sin sentido y a farfullar. De repente, escuchó un golpe seco, pues la víctima se había desplomado y había empezado a convulsionar. La mujer contactó con los servicios sanitarios y comunicó la dirección del domicilio de su amigo, temiendo que algo grave le hubiera pasado.

SIN RESPUESTA EN LA CASA / Bomberos municipales y la Policía Local de Castelló se desplazaron rápidamente a la casa del afectado, sita en la avenida Chatellerault, y llamaron insistentemente a la puerta. Nadie respondió en el inmueble, por lo que la fuerza actuante analizó cómo entrar por la fuerza en el domicilio.

Los efectivos desplazados al lugar lograron abrir la puerta sin necesidad de tirarla abajo y, al adentrarse en el piso, encontraron al hombre, inconsciente y tirado en el suelo. Medios sanitarios de los Servicios de Atención Médica de Urgencia (SAMU) lo reconocieron y estabilizaron en la vivienda. En varón era incapaz de recordar nada de lo que había sucedido y presentaba una falta absoluta de memoria. Dándose cuenta de la gravedad de su estado, lo evacuaron en ambulancia hasta el Hospital General de Castelló, donde quedó ingresado para un chequeo en profundidad.

Según han confirmado fuentes policiales del caso, tanto la llamada de la testigo, como la rápida intervención de emergencia, resultaron fundamentales para salvar la vida del herido.

Las autoridades advierten de que las personas que viven solas y que no tienen familia se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, pues no tienen un contacto diario y directo con personas de su entorno que pudieran dar la alerta en caso de no recibir noticias suyas.