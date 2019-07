El aviso de un árbitro alertó a los padres del 'pufo' del fútbol en Castellón

Los padres de jugadores de Les Palmes de Castelló Club de Fútbol, el equipo investigado por un presunto desfalco de 10.000 euros, se enteraron de los impagos de fichas in extremis, antes de un partido, cuando un árbitro les comunicó que los niños no podían jugar porque no se habían abonado las tasas de mutualidad.

Como adelantó Mediterráneo la pasada semana, la Policía Nacional detuvo al expresidente y al extesorero de la entidad, a quienes acusa de un presunto delito de apropiación indebida. Según ha podido saber este diario de fuentes conocedoras del caso, ambos se han acogido a su derecho a no declarar en comisaría.

Cuando los progenitores se enteraron del agujero y pidieron explicaciones a los arrestados, estos negaron haberse apoderado del dinero y dejaron la junta directiva.

Una denuncia de uno de los padres motivó el inicio de la investigación, que destapó un pufo de 10.000 euros y deudas con bares y tiendas de equipaciones deportivas. «Cuando nos enteramos, nos sentimos engañados porque todos habíamos pagado la parte de nuestros hijos y queremos saber a dónde ha ido a parar el dinero del club», dicen.

Desde la Federación confirman a este periódico que se sancionó a equipos de benjamines, alevines, infantiles y cadetes por los impagos. Los infantiles fueron descalificados de la competición.