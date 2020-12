Los bomberos rescatan con vida a un perro en el incendio de Onda

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón movilizados esta mañana para extinguir el incendio declarado en una vivienda de Onda no solo han logrado controlar las llamas, sino que además han rescatado con vida al perro que permanecía en el interior de la casa, tal y como había alertado el propietario.

Unidades desplazadas desde los parques comarcales de Plana Baixa y Espadà Millars, han intervenido para controlar un fuego que solo ha afectado a la casa de dos plantas ubicada en el casco histórico del municipio, en las inmediaciones del castillo, en concreto en la plaza de Santo Domingo.

Si bien la envergadura del incendio no ha sido importante y no ha presentado mayores problemas en su extinción, el propietario de la misma ha tenido que ser atendido por inhalación de humos por los servicios sanitarios que se han trasladado hasta el lugar del suceso, aunque su estado no revestía gravedad. Su preocupación estribaba, al parecer, según trasladó a los servicios de emergencias, en el hecho de que dentro de la casa había un perro.

En un primer momento, tal y como han confirmado esta mañana desde el Consorcio, los bomberos no daban con él, pero la historia ha tenido un buen final, porque lo han encontrado. Estaba asustado, pero sano y salvo. Ya en la calle, le han ofrecido agua.