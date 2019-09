Los bomberos trabajan en el rescate de una treintena de vecinos en Ontinyent

Los bomberos trabajan en el rescate de una treintena de vecinos del barrio de Canterería, en Ontinyent, que se han visto afectados por el desbordamiento del río Clariano a consecuencia del temporal que ha dejado en este municipio cerca de 300 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Así lo ha asegurado a EFE el alcalde del municipio, Jorge Rodríguez, quien ha indicado que hasta el momento ya han sido rescatadas una quincena de personas y ha subrayado que hasta el momento no se han producido daños personales.

Rodríguez ha destacado que aunque ahora la situación está "un poco más tranquila" pero en seis horas "han caído como 300 litros por metro cuadrado", datos históricos de todo el historial de lluvias de más de cien años que tiene el municipio.

Canterería, según ha explicado Rodríguez, es un barrio donde reside poca gente. "Es una zona degradada y hay mucha casa deshabitada", ha indicado.

"Calculamos que en la zona de Canterería hay en torno a 30 personas, de las que ya se ha evacuado en torno al 50 por ciento y están los bomberos trabajando para sacar al resto".

No obstante, ha indicado, "se les ha pedido que mientras están en casa, están bien, que se suban a los pisos más altos y se esperen porque mientras no baje la corriente solo se puede acceder desde la parte superior pero no desde la parte que da al río".

Los bomberos han confinado a los habitantes de las viviendas en sus casas y les han instado a permanecer en las segundas plantas de los inmuebles y, en los casos en que se teme por la resistencia de la estructura, han sacado a los vecinos a través de pasarelas instaladas al efecto.

Según el inspector jefe de Bomberos que se encarga de la situación de emergencia, José Miguel Basset, el barrio de Canterería ha resultado "muy afectado" por el desbordamiento del río Clariano y el agua ha llegado a las primeras plantas.

Se trata de un barrio de casas bajas en el que las viviendas no tienen más de dos plantas, según Basset, que ha indicado que todos los medios disponibles han sido desplazados a la zona, así como los medios de Divalterra

Jorge Rodríguez ha señalado que el desbordamiento del río solo se ha producido en ese barrio del municipio, que "significa prácticamente el trozo habitado que hay cercano al río".

"Es una zona amplia pero vive en ella muy poca gente, entre 30 o 40 personas", ha indicado el alcalde, quien ha explicado que hay un tramo que se ha podido evacuar a pie, lo que significa que mucha gente había podido salir ya y solo se está actuando en la que ha quedado rezagada.

En torno a las siete de la mañana se ha empezado la evacuación, pero en esa zona desde las seis a las ocho de la mañana "es cuando ha caído todo" y sumado a las lluvias registradas en Bocairent "el río venía lleno".

Rodríguez ha destacado que hasta el momento no se ha producido ningún daño personal y en el caso de los materiales, se evaluarán con posterioridad, y ha señalado que han pedido recursos para tratar de sacar de las casas "sobre todo a los niños y a las personas más mayores".

El alcalde ha explicado que los bomberos están desalojando a las personas ayudados por cuerdas por la parte trasera de las casas, que da a una especia de barranco.

Según ha explicado, las previsiones meteorológicas "continúan siendo preocupantes" y ha señalado que van a mantener los colegios cerrados hasta nueva orden y continuarán "atentos a ver si da una tregua el tiempo".

De esta forma, ha dicho, "si tenemos la Canterería vacía, que es el único punto que puede ser susceptible de inundación, lo demás son daños materiales".

Ontinyent está situado en la Vall d'Albaida, comarca valenciana en la que la Generalitat ha establecido la emergencia situación cero por riesgo de inundaciones.