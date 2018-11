Camina desnudo y lleno de pintura negra por las calles en Castellón

La Policía Nacional intervino ayer, tras recibir un aviso vecinal, ante la presencia de un hombre que caminaba totalmente desnudo y cubierto de pintura negra por la Circunvalación, frente al recinto de ferias y mercados. Numerosas personas lo vieron deambular con una serie de documentos en la mano. Los agentes se personaron en el lugar y lo hicieron sentarse en un banco, a la espera de que llegaran a la zona los servicios sanitarios.

Testigos de lo ocurrido explicaron a este diario que el hombre parecía no encontrarse en plenas facultades y que no dejaba que los policías lo tocaran. «Permaneció bastante rato desnudo. Estaba tranquilo, no gritaba ni decía nada, pero nos daba un poco de pena», contaron a este periódico.

Los policías nacionales cortaron las calles adyacentes. «Al principio, pensamos que iba a quemarse a lo bonzo porque iba cubierto de negro, sin ropa y no sabíamos si llevaba alquitrán o qué era», contaron a este diario quienes observaron el suceso. Al parecer, el individuo alegó que tenía problemas económicos.