El cantante Lírico, de estrella del rap nacional a la cárcel de Castelló

El rapero zaragozano Lírico (Violadores del Verso) se encuentra en la prisión de Castelló tras el presunto ataque a la joven de 27 años hallada herida en una zanja de Alcossebre. El cantante, cuyo nombre es David Gilaberte Miguel, se enfrenta a un delito de lesiones graves y se encuentra interno en un módulo ordinario en el que no ha protagonizado ningún altercado hasta el momento y donde pasa desapercibido. De hecho, muchos de los presos y funcionarios que lo rodean no habían caído en la cuenta de quién era. Según fuentes policiales, todo apunta a que la chica herida era una fan del artista y ambos habrían tenido algo en el pasado. El cantante, establecido desde hace tiempo en Alcossebre, fue quien llamó al 112 el pasado sábado y dijo que una mujer le estaba acosando e increpando.

Cuando la Policía Local se desplazó al lugar y se entrevistó con Gilaberte, vio que tenía restos de sangre en las botas y peinó la zona, junto a la Guardia Civil. En la zanja de un solar en obras --ubicado a 200 metros de la vivienda de Lírico-- encontraron a la víctima ensangrentada. La afectada fue trasladada al Hospital General, donde ingresó en la UCI. Este jueves fue dada de alta y llevada hasta otro centro de Castilla La Mancha, de donde es originaria.

SU GRUPO / El mánager de Violadores del Verso no quiso hacer ayer declaraciones sobre el presunto delito que se le atribuye al artista, pero incidió en que hace tiempo que no tiene noticias del detenido, ya que el grupo está prácticamente disuelto desde hace años y llevan desde el 2016 sin actuar. Al parecer, Gilaberte, de 42 años, no tiene relación con el resto de la banda. Todo apunta a que ya tendría antecedentes previos a estos hechos, pues estaba fichado desde el pasado año.