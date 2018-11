A la cárcel un pedófilo por difundir 15.000 vídeos de niños forzados

Cinco años de cárcel y cinco más de libertad vigilada para Antonio José Caballero, el vecino de Castellón sorprendido con más de 15.000 archivos de pornografía infantil de extrema dureza en los que aparecían menores de edad forzados. La Sección Primera de la Audiencia Provincial lo ha condenado por distribución agravada de material pedófilo y le ha impuesto la prohibición de realizar cualquier actividad con niños durante ocho años.

Los magistrados inciden en que las imágenes mostraban un trato «degradante» y «particularmente vejatorio» para las víctimas, además de incluir prácticas violentas y ser un material de «notoria importancia». El tribunal declara probado que el procesado descargó y compartió miles de imágenes a través del programa Emule, siendo conocedor de que al mismo tiempo que consumía los vídeos los estaba también distribuyendo. Un extremo que él negó taxativamente durante el juicio que tuvo lugar a finales de septiembre. Manifestó que se descargaba «muchas películas, libros y documentales», y alegó que el programa bajaba «por accidente» el contenido pedófilo.

Sin embargo, como sí admitió, no borraba ese tipo de material. Lo almacenaba, según él «apartaba», en hasta 15 discos duros y un ordenador. «No lo borraba por si en un futuro me daba por averiguar ese tema. Igual me podía interesar ver cuál era la motivación de la gente a la que le gusta esa barbaridad», declaró el varón a preguntas de la Fiscalía. El hombre admitió que no llegó a hacer ningún tipo de «estudio» nunca.

Los agentes registraron su casa, tras tener información por parte de Europol de que una persona estaba consumiendo y reenviando pornografía infantil desde un IP ubicado en Castellón. De hecho, en el momento en el que accedieron al domicilio estaba el programa Emule operativo y descargando contenidos.

COMPROBACIÓN // Los efectivos, que declararon como testigos y peritos, incidieron en que el hombre hizo modificaciones en las rutas de carpetas compartidas hasta en 67 ocasiones, una acción que no es automática, según los expertos. Asimismo, incidieron en que en el ordenador había una treintena de accesos directos a sitios de pornografía infantil, algo que tampoco se hace por defecto, según argumentaron el fiscal y los agentes.

«Eran búsquedas de contenido pedófilo dirigidas, aparecían filtros de contenidos por edades de los menores y el hecho de compartir carpetas con más de 20.000 usuarios denota conocimientos», afirmaron los investigadores.

La Guardia Civil encontró en abril del 2017 en casa del condenado más de 15.000 vídeos e imágenes en las que aparecían niñas de muy corta edad maniatadas y forzadas sexualmente por adultos y animales. Los documentos incautados llegaban a mostrar prácticas sadomasoquistas con bebés y constituyen el material más duro judicializado de los últimos años en la provincia.