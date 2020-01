A la cárcel por tener sexo con una discapacitada con mente de 11 años

Cinco años de cárcel, nueve de orden de alejamiento y prohibición de comunicación, cinco de libertad vigilada y pago de 4.000 euros en concepto de indemnización por los daños causados. Es la condena de la Audiencia Provincial a la que deberá hacer frente un ciudadano rumano de 45 años, condenado por abusos sexuales a una mujer discapacitada en la Vall d’Uixó.

El Tribunal Supremo ha desestimado ahora el recurso de casación interpuesto por el procesado y avala la pena impuesta por la justicia castellonense, según la reciente sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.

Los hechos por los que el hombre ha sido sentenciado tuvieron lugar en el mes de agosto del año 2014. En la mañana del día 21, la víctima se acercó al céntrico mercado municipal de la ValI d’Uixó y en los aseos de caballeros de la planta superior mantuvo relaciones íntimas con el acusado.

VALORACIÓN DE LOS JUECES / Según el documento judicial, el retraso mental ligero sufrido con carácter crónico por la mujer se muestra «evidente» durante la comunicación con ella. Según expresan los propios magistrados, él «conocía anteriormente a la afectada y también sus limitaciones psíquicas, a pesar de lo cual prosiguió en su acción, llegando a conseguir satisfacer sus propios deseos libidinosos frente a las evidentes limitaciones que padece ella».

Los hechos acaecidos han producido en la denunciante un daño moral, según los informes periciales, que señalan que hubo aprovechamiento del déficit mental que padece la mujer y que «le impedía efectuar una adecuada valoración de la trascendencia de sus actos en el ámbito de la sexualidad».

Médicos forenses indicaron en su intervención que, al hablar con la víctima, se aprecia que su intelecto está por «debajo de la media» y es apreciable «muy pronto, en dos minutos». Apuntaron que, si bien tiene voluntad propia y es capaz de distinguir lo que le gusta de lo que no, «puede resultar fácilmente influenciable».

ÉL DIJO NO DARSE CUENTA / En su recurso, el condenado alegó que no sabía de la discapacidad psíquica de la víctima. Se escuda en que es de origen rumano, que apenas habla castellano y valenciano y que no sabía que la mujer tenía un retraso mental. El procesado afirmó que tiene conocimientos rudimentarios del idioma, por lo que la relación que ambos mantenían --se conocían desde hacía unos seis meses-- no era a través de contacto verbal, por las dificultad de la lengua, sino por medio de la expresión corporal.

La justicia, sin embargo, no ha creído su versión y ha optado por su condena a cinco años.