Cinco años por quemar su finca en Almenara con los vecinos dentro

Cinco años de prisión por un delito de incendio. Un vecino de Almenara aceptó ayer ir a la cárcel tras haber prendido fuego a su casa mientras sus vecinos estaban en el edificio, poniendo en riesgo sus vidas. El juicio por estos hechos, ocurridos el verano del 2018, debía celebrarse ayer en la Audiencia Provincial de Castellón. Sin embargo, el fiscal, la defensa y la acusación particular alcanzaron in extremis un acuerdo de conformidad antes de la vista.

El acusado reconoció ser el causante del fuego en la calle San Marcos de Almenara y se mostró conforme con la condena. Además, consignó unos 1.600 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños causados en la finca y de los que se hizo cargo la compañía aseguradora, por lo que se le aplicó la circunstancia atenuante de reparación.

Los acontecimientos por los que ha sido procesado tuvieron lugar el 16 de julio del 2018. Según declara probado la sentencia firme dictada ayer in voce, el acusado comenzó a dar golpes y proferir frases como: «Si no vivo yo aquí, no va a vivir nadie». «Voy a quemar el edificio». Asimismo, empezó a lanzar insultos y amenazas a otros vecinos, una actitud que se prolongó desde las 20.30 horas hasta la una de la madrugada. Entonces, los residentes de la finca comenzaron a oler a humo y avisaron de inmediato a la Policía Local. Los agentes se presentaron en el citado domicilio y entraron en la casa del procesado.

En una de las estancias vieron una caja de cartón quemada y completamente apagada. El acusado les dijo entonces que «habría sido su compañero de piso». Los efectivos, tras advertirle de que tuviera cuidado, se marcharon de la vivienda. A los pocos minutos de irse los policías, el hombre se puso a propinar golpes, a romper objetos y decidió incendiar una de las habitaciones del piso por medio de dos focos.

CERRÓ CON LLAVE Y CAYÓ / El ya condenado cerró entonces con llave su domicilio y se dispuso a salir de la finca, llegando a caer por las escaleras y siendo reprendido por el resto de personas.

Como consecuencia de los hechos, la habitación incendiada se quemó por completo, incluyendo los muebles y la cama y saliendo por la venta las llamas. El fuego no llegó a propagarse al resto de inmuebles gracias a la rápida acción de la Policía Local de Almenara y de los bomberos de la Diputación Provincial de Castellón, que extinguieron el incendio.

El Ministerio Público pedía, inicialmente, una pena de quince años de prisión para el acusado, pero el pacto alcanzado y el pago por adelantado de la responsabilidad civil le permitió ayer rebajar su condena y dejarla en una tercera parte de lo solicitado.