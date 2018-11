Cinco robos más en Morella elevan la preocupación por la delincuencia

La capital de Els Ports registró en la noche del domingo al lunes un nuevo episodio de robos. Hasta cinco locales sufrieron asaltos. En concreto, fueron el centro de día, las oficinas del servicio provincial de asistencia a municipios, un supermercado, la tienda de productos autóctonos, Casa Masoveret y una asesoría.

Los ladrones repitieron el mismo modus operandi que en las últimas ocasiones. Los golpes se produjeron durante la noche y en diversos locales que se encuentran en las principales calles. En todos los negocios forzaron o rompieron las puertas de acceso y desvalijaron el interior, siendo el botín diferente en cada lugar.

En el supermercado llegaron a forzar la caja fuerte, de la que sustrajeron dinero y además hurtaron la registradora. En Casa Masoveret sustrajeron efectivo y se llevaron diversos productos de las estanterías. Por su parte, del centro de día y de las oficinas del SEPAM se fueron con las manos vacías al no encontrar lo que buscaban, presumiblemente, dinero. No obstante, antes de irse removieron todas las estanterías y cajones. En la asesoría no pudieron llegar a acceder, al ser ahuyentados por los gritos de una vecina que oyó ruidos y los descubrió.

El alcalde, Rhamsés Ripollés, ha trasladado la preocupación vecinal a la Subdelegación y ha pedido ampliar la plantilla de Guardia Civil. Hoy celebrará una reunión de seguridad con la Benemérita y la Policía Local.