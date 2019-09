Clausuran un puente en Valencia por un intento de sabotaje

El Ayuntamiento de la localidad valenciana de Chulilla ha decidido clausurar uno de los dos puentes colgantes de la senda de Los Pantaneros sobre el río Turia porque uno de los cables metálicos que lo sujetan fue dañado cuando alguien trató de cortarlo.

Aunque no se logró seccionar el cable por completo, según informó el alcalde de la localidad, Vicente Polo (PP), finalmente se decidió cerrarlo por precaución y proceder a su reparación y revisión por parte de una empresa especializada. «No sé qué pretendía quien ha hecho semejante cosa, desconocemos si ha sido una gamberrada... Quiero pensar que ha sido eso, porque no creo que moleste a nadie esta infraestructura», apuntó Polo.

«El intento de corte no ha afectado a la estructura seriamente, pero lo hemos cerrado por precaución, para revisarlo a fondo. Con el paso de la gente no hay peligro, pero quizá con algún grupo la estructura se podía resentir, así que es mejor cerrarlo», añadió. Este posible sabotaje se detectó la semana pasada por parte de personal de limpieza de la zona. El coste de la reparación ascenderá probablemente a unos 10.000 o 12.000 euros, ya que, si bien el valor del cable probablemente no supere los 2.000, toda la infraestructura deberá ser revisada por personal especialista, y el puente estará clausurado al menos dos semanas para evitar el riesgo de accidentes.