Colisiona en Castelló con un patinete eléctrico, sin carnet y con un niño de 4 años

La vigente Ley de Tráfico y el vigente Reglamento General de Vehículos definen, con una claridad meridiana, que es un vehículo de motor, que es una motocicleta, que es un ciclomotor, que es un ciclo de pedaleo asistido y que es una bicicleta. De acuerdo con estas definiciones legales, los patinetes con motor eléctrico son CICLOMOTORES si no superaran los 45 km/h y MOTOCICLETAS sin superan los 45 km/h. Por tanto, para poder circular con ellos de manera legal hay que matricularlos y disponer de la preceptiva licencia o permiso para conducirlos. Pero como la inmensa mayoría de ellos no cumplen los requisitos para poder ser homologados como ciclomotor o motocicleta, no se pueden matricular. En la actualidad, la única forma de circular “legalmente” con ellos es que el Ayuntamiento correspondiente, disponga de Ordenanza que desarrolle la más que discutible Instrucción 16/V-124 de la DGT. Instrucción que reescribe de manera burda y descarada la vigente Ley de Tráfico, dejando muy sutilmente, en un limbo legal a los conductores de patinetes.