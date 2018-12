Condena en Castellón de tres años y 9 meses de cárcel por enviar 'porno' infantil por Whatsapp

La Fiscalía y la defensa de un ciudadano lituano han llegado a un acuerdo in extremis en la Audiencia Provincial de Castellón, acordando para el condenado una pena de tres años y nueve meses de prisión por los delitos de prostitución, corrupción y exhibición de material pornográfico a menores. Román Petrus, de 36 años, reconoció la pasada semana haber mostrado en noviembre del 2016 un vídeo de pornografía infantil a una menor de 14 años, a la que le preguntó si ella quería mantener relaciones sexuales con él, una propuesta a la que la adolescente se negó y huyó.

Asimismo, admitió haber tenido y reenviado por la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp imágenes pedófilas. Concretamente, vídeos de niños manteniendo relaciones entre ellos o con personas adultas.

El procesado acudió al juicio desde prisión, donde llevaba desde que fue detenido hace ahora dos años. En la vista oral recibió la ayuda de una intérprete, que le tradujo los términos del pacto.

Además de la pena de cárcel, deberá cumplir otros tres años de libertad vigilada y no podrá desempeñar actividades con niños.

La defensa solicitó la suspensión de la pena de prisión por tiempo de cinco años y abogó por trabajos en beneficio de la comunidad. Esto es, que el ya condenado no fuera a la cárcel a condición de no cometer ningún delito en el próximo lustro.

PROGRAMA DE REEDUCACIÓN / El representante del Ministerio Fiscal no se opuso a la medida, alegando que el procesado no tiene antecedentes y que lleva dos años en prisión preventiva. Pidió, sin embargo, que en caso de aceptarse esa propuesta, el condenado se someta a un programa de educación social y sexual. Por su parte, el tribunal decidirá si lo acepta o no en ejecución de la sentencia.

La defensa también solicitó la puesta en libertad de Román Petrus, habida cuenta de que va a valorarse la suspensión de la pena de cárcel. El condenado deberá pagar las costas del juicio.